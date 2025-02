Numărul firmelor aflate în dificultate, fie în proces de radiere, insolvență, dizolvare sau suspendare a activității, este estimat să crească semnificativ în 2025, ajungând la 170.000-180.000 de companii.

„Multe dintre firmele care se vor închide în 2025, peste 25%, sunt firme „zombie”, companii care, aşa cum arată şi datele BNR, nu mai produc suficiente venituri pentru a-şi continua activitatea şi care trăiesc doar prin noi împrumuturi sau amânări. În plus, mai mult de o treime dintre firmele mari sunt în dificultate din cauza noilor taxe (pe cifra de afaceri, taxa pe stâlp etc.) şi a scăderii semnificative a volumului vânzărilor”, arată o analiză Sierra Quadrant, potrivit Ziarului Financiar.

La începutul anului, peste 155.000 de firme erau deja în dificultate, reprezentând un record pentru ultimii cinci ani. Numărul companiilor dizolvate a ajuns la un nivel dublu față de cel înregistrat în criza economică din 2008-2009, subliniază analiza Sierra Quadrant.

Inflația și blocajul financiar, factori decisivi

Scăderea vânzărilor din cauza inflației afectează majoritatea sectoarelor economice, iar blocajul financiar agravează situația multor companii.

„În esenţă, economia continuă să resimtă din plin efectele inflaţiei, creşterii costurilor operaţionale şi accentuarea fenomenului de dezintermediere. Businessul a devenit, în multe domenii, un teren destul de arid în care rezistă doar cei care ştiu să îşi adapteze expunerile financiare, volumul de activitate şi mai ales cheltuielile operaţionale”, declară Ovidiu Neacșu, partener coordonator Sierra Quadrant.

Risc de prăbușire în lanț în economie

Experții avertizează că multe companii, de la cele din comerț și transporturi până la construcții, funcționează aparent normal, dar ascund probleme financiare grave.

„Sunt firme care, la prima vedere, funcţionează normal, însă ascund datorii rostogolite de la an la an şi care au capitaluri proprii negative. În plus, nu mai fac niciun fel de investiţii, iar asta le afectează competitivitatea şi, foarte important, caută să întârzie cât mai mult plăţile, încercând să reziste din cash flow. Pentru acestea şi nu numai, intrarea în dificultate a unui partener riscă oricând să declanşeze un efect similar cu prăbuşirea unui castel de cărţi de joc”, avertizează Sierra Quadrant.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.