Crește alarmant numărul cazurilor de cancer apendicular la adulți tineri. Medicii, în căutarea explicațiilor

O boală considerată până de curând extrem de rară începe să atragă tot mai multă atenție în lumea medicală: cancerul apendicular. Dacă odinioară medicii întâlneau acest tip de cancer doar sporadic, în special la vârstnici, astăzi el este diagnosticat tot mai des la persoane aflate în plină tinerețe – chiar și la pacienți de 30 sau 40 de ani.

Un studiu publicat în Annals of Internal Medicine arată că incidența bolii a crescut de trei până la patru ori la generațiile născute după anii ’70, comparativ cu cele născute în anii ’40. Deși rămâne o afecțiune rară, cu doar câteva cazuri la un milion de persoane anual, aproape o treime dintre noile diagnostice apar acum la adulți sub 50 de ani – o proporție mult mai mare decât în cazul altor cancere gastrointestinale.

Posibile cauze

Deocamdată, cauzele exacte nu sunt cunoscute. Printre factorii suspectați se numără:

creșterea ratei obezității după anii ’70;

dietele bogate în alimente procesate, zahăr și carne roșie;

scăderea activității fizice și sedentarismul;

expunerea la substanțe chimice, plastic sau poluare;

modificări ale microbiomului intestinal, influențate de consumul ridicat de antibiotice.

Diagnostic dificil

Cancerul apendicular este greu de depistat în stadii incipiente. Simptomele – dureri abdominale ușoare, balonare sau tulburări de tranzit – pot fi ușor confundate cu afecțiuni minore. În multe cazuri, boala este descoperită întâmplător, în timpul unei operații pentru apendicită.

CITEȘTE ȘI – Raport UNICEF: Obezitatea a depășit subnutriția în rândul copiilor la nivel global

Nu există un test de screening de rutină pentru această formă de cancer, ceea ce face ca vigilența medicilor și a pacienților să fie esențială. Specialiștii atrag atenția că simptomele persistente sau neobișnuite la persoane tinere nu ar trebui ignorate.

Creșterea cazurilor de cancer apendicular se înscrie într-un trend mai amplu, observat și în alte tipuri de cancer digestiv – precum cel de colon sau stomac – care apar tot mai des la persoane sub 50 de ani.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.