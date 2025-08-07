Creierele unor octogenari funcționează ca la 50 de ani. Care e secretul longevității cognitive

În timp ce majoritatea oamenilor se confruntă cu declinul memoriei pe măsură ce înaintează în vârstă, un grup restrâns de persoane – denumiți „SuperAgers” – par să sfideze regulile îmbătrânirii.

Creierele unor octogenari funcționează ca la 50 de ani

Acești octogenari au creiere care funcționează comparabil cu cele ale unor persoane de 50 sau 60 de ani, păstrându-și vie capacitatea de a-și aminti evenimente și detalii personale cu o claritate uimitoare, notează CNN.

Un exemplu remarcabil este Carol Siegler, o femeie de 82 de ani din Palatine, o suburbie a orașului Chicago, care a câștigat turneul național de cuvinte încrucișate la categoria sa de vârstă.

CITEȘTE ȘI – China, în alertă după peste 7.000 de cazuri de virus chikungunya în provincia Guangdong

„Am participat în glumă”, a spus ea, dar performanța sa a fost departe de a fi întâmplătoare. La 85 de ani, Carol încă trecea cu brio testele de memorie și fusese de două ori în faza finală de selecție pentru emisiunea „Jeopardy!”.

Cercetările conduse de prof. Tamar Gefen de la Institutul Mesulam pentru Neurologie Cognitivă și Boala Alzheimer (Universitatea Northwestern) au descoperit că SuperAgers nu sunt doar norocoși. Din aproximativ 2.000 de persoane evaluate, mai puțin de 10% au îndeplinit criteriile stricte: peste 80 de ani și un nivel de memorie episodică egal sau mai bun decât cel al unei persoane sănătoase de 50-60 de ani.

De-a lungul a 25 de ani, peste 300 de SuperAgers au fost incluși în studiu, iar 80 dintre ei au donat creierul pentru cercetare. Analizele au relevat o serie de caracteristici comune: sociabilitate ridicată, implicare activă în comunitate și un simț pronunțat al independenței și autonomiei. Izolarea socială, se știe, este un factor de risc major pentru demență, iar acești oameni par să o evite cu succes.

Interesant este că stilul de viață al SuperAgers nu este neapărat unul perfect din punct de vedere medical. Unii suferă de boli cardiovasculare sau diabet, nu urmează diete speciale și nu fac sport regulat. Unul dintre participanți recunoaște că bea patru beri în fiecare seară: „Poate mi-a făcut rău, dar n-am cum să știu. Poate trăiam 108 ani în loc de 98. Cine știe?”.

Cercetarea, publicată recent în jurnalul Alzheimer’s & Dementia, subliniază faptul că îmbătrânirea cu succes nu este doar o chestiune de gene sau obiceiuri sănătoase. Factori precum conexiunea socială, libertatea de a lua decizii și menținerea unei vieți active din punct de vedere psihosocial par să joace un rol esențial în păstrarea acuității mentale la vârste înaintate.

Într-o societate preocupată tot mai mult de prevenirea demenței și de extinderea calității vieții, lecțiile învățate de la SuperAgers ar putea deveni cheia unei bătrâneți trăite cu mintea limpede.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.