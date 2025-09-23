De către

Creșterea creditului neguvernamental din România a încetinit în august 2025, atingând un ritm anual de 8%, arată datele provizorii ale băncilor.

Comparativ cu aceeași lună a anului 2024, creditul neguvernamental a crescut cu 8% (-1,7% în termeni reali), pe fondul unei majorări de 7,5% a componentelor în lei (-2,2% în termeni reali) și de 9,3% a componentelor în valută exprimată în lei (7,1% în euro).

Creditul în lei, care reprezintă 69,3% din totalul creditului neguvernamental, a urcat cu doar 0,2% în august, iar creditul în valută, cu o pondere de 30,7%, a crescut cu 0,7%, în valori exprimate în lei.

Creditul guvernamental crește cu peste 16% anual

În contrast, creditul guvernamental continuă să se extindă rapid. Soldul acestuia a atins 256,1 miliarde lei în august 2025, în creștere cu 0,8% față de iulie și cu 16,3% comparativ cu august 2024 (5,8% în termeni reali).

Soldul creditului guvernamental acordat de instituțiile de credit a crescut în august cu doar 0,4% față de luna precedentă (-1,7% în termeni reali), până la 440,65 miliarde lei, incluzând și creditele neperformante.

Datele arată că, în timp ce sectorul privat devine mai prudent, creditul public menține o viteză de creștere dublă față de cel neguvernamental, reflectând politica financiară și cererea statului pentru finanțare.

