Craiova e aproape de primăvara europeană! Calculele calificării după victoria cu Mainz, scor 1-0, în Conference League

Cu 7 puncte și golaveraj zero, Universitatea Craiova e la o singură victorie distanță de o calificare istorică în fazele eliminatorii ale competiției.

Universitatea Craiova a produs o nouă surpriză în Conference League, învingând cu 1-0 pe Mainz, echipă din Bundesliga. În urma acestui succes, oltenii au ajuns la 7 puncte după patru etape și se află tot mai aproape de calificarea în primăvara europeană.

Precedentul este unul favorabil: în sezonul trecut, formația Backa Topola s-a calificat în play-off-ul pentru optimi cu același număr de puncte (7) și un golaveraj inferior (-3). Craiova are în prezent golaveraj 0, un avantaj important în fața rivalelor directe.

Ce șanse are Universitatea Craiova să meargă mai departe

Orice punct obținut în ultimele două etape ar putea fi sinonim cu o calificare istorică. Dacă va termina între pozițiile 9 și 24, echipa antrenată de Coelho va accede în play-off-ul pentru optimi.

În cazul în care se va clasa între primele 8 locuri, Craiova se va califica direct în optimile de finală.

Oltenii mai au de disputat două meciuri cruciale:

Sparta Praga – Universitatea Craiova

Universitatea Craiova – AEK Atena

Cu o nouă victorie, Craiova ar urca la 10 puncte, prag considerat sigur pentru calificare. Chiar și cu 8 puncte, șansele ar fi foarte mari, în timp ce actualele 7 puncte pot fi suficiente, în funcție de rezultatele celorlalte echipe.

Pentru Universitatea Craiova, ar fi prima calificare din istorie în primăvara europeană, la prima participare în formatul actual al Conference League.

