Cozmin Gușă a anunțat, în ziua de 4 aprilie 2024, că revine în politică și că va candida independent, susținut de AUR, pentru funcția de primar general al Capitalei.

Anunțul a fost făcut la postul de televiziune Realitatea Plus.

„Pentru mine este o decizie complicată, nu este o decizie de oportunitate personală pentru că nu mi-am planificat viața în această direcție când m-am retras din politică. E o decizie complicată la care am tot meditat. Nu-mi căutam de lucru la candidatură, dar propunerea lui George Simion este o propunere căreia, dacă îi dau curs, în mod evident poate să creeze o sinergie sau cum zicea Cristoiu o simbioză în curentul suveranist din România care este majoritar. Unul ca mine poate să aducă opțiuni în plus și un suport pentru acest curent necesar în România. Partidele clasice au făcut totul praf în ultimele decenii. Aseară am stat de vorbă cu George Simion, ne-am întâlnit, și-a reiterat propunerea să candidez independent susținut de AUR la primăria Capitalei și pot să spun că concluzia a fost pozitivă, am acceptat”, a declarat Cozmin Gușă.

Imediat după aceea, filiala AUR București a anunțat, printr-un comunicat de presă, că analizează propunerea lui Gușă de a candida la Primăria Capitalei din partea partidului AUR. Filiala AUR București precizează însă că, până în ziua de 4 aprilie 2024, singura candidatură oficială din partea AUR la Primăria Capitalei este cea a lui Mihai Enache. Mihai Enache este chiar șeful filialei AUR București.

“Alianța pentru Unirea Românilor București salută orice inițiativă de colaborare care să contribuie la extincția tiraniei politice a PSD-PNL-USR care există în București.

Anunțul domnului Cozmin Gușă privind intenția de a candida din partea AUR București pentru Primăria Capitalei a fost transmisă mai departe către forurile de conducere ale filialei, astfel încât să fie analizată și să fie respectate toate procedurile interne prevăzute în statutul partidului. Singurul candidat al partidului AUR validat de forurile statutare până în acest moment este domnul Mihai Enache, un expert real, cu rezultate concrete, în administrația locală. De fapt, domnul Enache este singurul de până acum cu acest profil dintre toți candidații anunțați pentru Primăria Generală a Municipiului București.

Ca în cazul oricărei formațiuni politice, este important ca fiecare candidat să fie validat de către organismele abilitate din cadrul partidului.

Anunțul domnului Gușă este încă un semn că din ce în ce mai multe personalități din spațiul public din România vin alături de AUR în lupta pe care o ducem cu monstruoasa coaliție PSD – PNL”, transmite un comunicat al filialei AUR București.

Pentru alegerile din 9 iunie 2024 s-au mai anunțat deja alte candidaturi certe. Nicușor Dan va candida fiind susținut de USR, Forța Dreptei și PMP. La rândul lui, Cătălin Cîrstoiu este candidatul alianței PNL – PSD. Atât Nicușor Dan cât și Cătălin Cîrstoiu susțin că nu sunt membri ai niciunui partid politic.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!