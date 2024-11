Prima zăpadă și teama de amenzi i-au adus pe șoferi în număr mare la vulcanizări, unde s-au format cozi de sute de metri. La Cluj-Napoca, singura vulcanizare non-stop din orașul a fost asaltată, iar șoferii au așteptat toată noaptea, uneori chiar cinci-șase ore, pentru a schimba cauciucurile de vară cu cele de iarnă.

Conform legislației în vigoare, obligativitatea echipării vehiculelor cu anvelope de iarnă nu depinde de o dată fixă, ci de condițiile meteorologice. Dacă drumul este acoperit cu zăpadă, gheață sau polei, șoferii sunt obligați să folosească anvelope adecvate sezonului rece.

Când trebuie schimbate anvelopele?

Specialiști recomandă schimbarea cauciucurilor de vară cu cele de iarnă, atunci când temperatura scade sub 7°C, chiar și în absența zăpezii. Anvelopele de iarnă oferă o aderență mai bună în astfel de condiții și contribuie la creșterea siguranței în trafic.

Ce riscă șoferii care nu respectă legea?

Șoferii prinși cu anvelope de vară pe drumuri acoperite de zăpadă sau gheață riscă amenzi până la 2.900 de lei, dar și reținerea certificatului de înmatriculare.

In cazul autovehiculelor de transport marfă, cu o masă totală maximă autorizată, mai mare de 3,5 tone și a autovehiculelor de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, valoarea amenzii este între 2500 – 4000 lei. Dacă fapta constatată are ca efect și blocarea unui sector de drum, sancțiunea contravențională este de 5000 – 8000 lei, plus costurile aferente intervenției de degajare a sectorului de drum afectat.