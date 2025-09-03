În trimestrul al doilea din 2025, costul orar al forței de muncă a înregistrat o creștere de 1,53% comparativ cu primele trei luni ale anului, anunță Institutul Național de Statistică (INS).
Față de aceeași perioadă din 2024, avansul a fost de 10,34%, potrivit datelor oficiale transmise de INS. Cele mai importante majorări ale costului orar al muncii (ajustat după numărul zilelor lucrătoare) s-au consemnat în:
- producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+12,60%),
- industria extractivă (+7,50%),
- intermedieri financiare și asigurări (+4,83%),
- transport și depozitare (+4,01%).
Domenii cu scăderi
Patru sectoare au raportat diminuări ale costului orar al forței de muncă:
- hoteluri și restaurante (-1,90%),
- activități de spectacole, culturale și recreative (-1,37%),
- servicii administrative și suport (-0,99%),
- informații și comunicații (-0,20%).
Față de trimestrul anterior, cheltuielile directe (salariale) au crescut cu 1,53%, iar cele indirecte (non-salariale) cu 1,44%.
Comparația cu anul trecut
Raportat la trimestrul II din 2024, toate activitățile economice au înregistrat creșteri. Cele mai mari s-au produs în:
- construcții (+15,04%),
- alte activități de servicii (+14,37%),
- industria prelucrătoare (+13,44%).
Cele mai mici creșteri s-au consemnat în administrația publică (+5,84%), învățământ (+6,02%) și sănătate și asistență socială (+6,12%).
Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.