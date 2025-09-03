De către

În trimestrul al doilea din 2025, costul orar al forței de muncă a înregistrat o creștere de 1,53% comparativ cu primele trei luni ale anului, anunță Institutul Național de Statistică (INS).

Față de aceeași perioadă din 2024, avansul a fost de 10,34%, potrivit datelor oficiale transmise de INS. Cele mai importante majorări ale costului orar al muncii (ajustat după numărul zilelor lucrătoare) s-au consemnat în:

producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+12,60%),

industria extractivă (+7,50%),

intermedieri financiare și asigurări (+4,83%),

transport și depozitare (+4,01%).

Domenii cu scăderi

Patru sectoare au raportat diminuări ale costului orar al forței de muncă:

hoteluri și restaurante (-1,90%),

activități de spectacole, culturale și recreative (-1,37%),

servicii administrative și suport (-0,99%),

informații și comunicații (-0,20%).

Față de trimestrul anterior, cheltuielile directe (salariale) au crescut cu 1,53%, iar cele indirecte (non-salariale) cu 1,44%.

Comparația cu anul trecut

Raportat la trimestrul II din 2024, toate activitățile economice au înregistrat creșteri. Cele mai mari s-au produs în:

construcții (+15,04%),

alte activități de servicii (+14,37%),

industria prelucrătoare (+13,44%).

Cele mai mici creșteri s-au consemnat în administrația publică (+5,84%), învățământ (+6,02%) și sănătate și asistență socială (+6,12%).

