Cosmin Olăroiu, lovit de ghinion în barajul pentru Mondial! VAR a anulat golul decisiv și Emiratele intră în retur cu misiune dificilă

Emiratele Arabe Unite și Irak au remizat, 1-1, iar calificarea se decide la Basrah.

Cosmin Olăroiu și echipa sa națională, Emiratele Arabe Unite, au trăit o seară frustrantă în primul meci al barajului pentru play-off-ul inter-confederații al Campionatului Mondial din 2026. În fața propriilor suporteri, la Abu Dhabi, selecționata pregătită de tehnicianul român a terminat la egalitate, 1-1 cu Irak, după un final tensionat în care VAR a anulat golul victoriei în prelungiri.

Partida, disputată într-o atmosferă electrizantă, a început cu o lovitură neașteptată pentru gazde. În minutul 10, Al Hamadi a deschis scorul pentru Irak, profitând de o ezitare în defensiva formației lui Olăroiu. Reacția Emiratelor a fost însă promptă: doar opt minute mai târziu, Luan Pereira a restabilit egalitatea cu o lovitură de cap precisă, după centrarea lui Abdalla Ramadan.

VAR a tăiat elanul echipei lui Olăroiu în minutele de final

După o primă repriză deschisă, cu ocazii de ambele părți, partea secundă a fost una mult mai calculată, dominată de prudență. Cele două echipe au expediat câte două șuturi pe poartă, dar fără să reușească să destabilizeze apărările adverse.

Când totul părea că se va termina la egalitate, în minutul 90+6, Caio Lucas a trimis mingea în plasă pentru Emiratele Arabe Unite, declanșând bucuria pe stadion. Momentul a fost însă spulberat de intervenția arbitrajului video: golul a fost anulat pentru ofsaid, o decizie care a provocat nemulțumirea vizibilă a lui Olăroiu și a întregului staff tehnic.

Scorul final a rămas 1-1, un rezultat care complică misiunea românului înaintea returului programat pe 18 noiembrie, la Basrah, în Irak.

Cum se poate califica echipa lui Olăroiu la Mondialul din 2026

Dubla manșă dintre Emiratele Arabe Unite și Irak decide cine merge mai departe în play-off-ul inter-confederații, ultima șansă de a obține biletele pentru turneul final din 2026.

Câștigătoarea acestui baraj va intra într-un mini-turneu în luna martie, alături de alte cinci echipe din diferite confederații:

Asia: câștigătoarea barajului continental

câștigătoarea barajului continental Africa: învingătoarea play-off-ului din runda a doua

învingătoarea play-off-ului din runda a doua America de Nord: cele mai bune două locuri secunde din runda a treia

cele mai bune două locuri secunde din runda a treia America de Sud: locul 7 din preliminarii (Bolivia)

locul 7 din preliminarii (Bolivia) Oceania: locul 2 din runda a treia (Noua Caledonie)

Doar două formații dintre cele șase vor obține calificarea la Campionatul Mondial. Pentru Olăroiu, miza rămâne uriașă: calificarea ar reprezenta prima performanță de acest gen pentru Emiratele Arabe Unite după aproape trei decenii.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!