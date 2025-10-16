Cosmin Contra, revenire spectaculoasă în Golf! Fostul selecționer al României a fost prezentat oficial la Al Arabi, în Qatar

După aventura eșuată din Arabia Saudită, Contra își continuă cariera în zona arabă și va câștiga 1,7 milioane de euro pe an.

Cosmin Contra (49 de ani) și-a găsit rapid o nouă provocare în cariera de antrenor. Fostul selecționer al naționalei României a fost prezentat oficial la Al Arabi, echipă din prima ligă a Qatarului, unde va încerca să redreseze un start de sezon dezastruos.

Formația qatareză are doar patru puncte în primele șase etape și ocupă penultimul loc în campionat, cu cel mai slab golaveraj din competiție: -12. În aceste condiții, conducerea clubului a decis să facă o schimbare majoră, aducându-l pe Contra pentru a readuce echipa pe linia de plutire.

Al Arabi, anunț oficial: „Îi urăm succes și mult noroc!”

Clubul din Doha a confirmat numirea românului printr-un comunicat oficial:

„Conducerea clubului sportiv Al Arabi a încheiat un contract cu staff-ul tehnic condus de antrenorul român Cosmin Contra, pentru a prelua conducerea primei echipe de fotbal. Le dorim succes și mult noroc!”, au transmis oficialii qatarezi.

Conform Gazetei Sporturilor, Contra și staff-ul său vor încasa 1,7 milioane de euro anual, sumă care poate crește considerabil în funcție de performanțele echipei.

Debutul antrenorului român va avea loc duminică, 19 octombrie, de la ora 19:30, în deplasare, împotriva celor de la Al-Duhail.

„Guriță”, tot mai legat de lumea arabă

După o carieră bogată de antrenor, care a cuprins episoade la Petrolul, Dinamo, Getafe, Guangzhou R&F și Alcorcón, Contra a devenit selecționerul României în perioada 2017–2019, timp în care a promovat mai mulți tineri și a reușit câteva rezultate importante în Liga Națiunilor.

După despărțirea de echipa națională, antrenorul a ales să-și continue drumul în Orientul Mijlociu, unde a pregătit echipe precum Al-Ittihad, Damac și Al Kholood, ultima experiență fiind una nefericită — a fost demis după doar 20 de zile, fără să apuce să conducă echipa într-un meci oficial.

Acum, Contra revine în forță în fotbalul din Golf, într-o ligă în plină expansiune și cu resurse financiare uriașe.

Un nou capitol pentru Contra în Orient

Al Arabi este una dintre cele mai vechi și iubite echipe din Qatar, fondată în 1952 și de șapte ori campioană națională, însă titlul îi lipsește din 1997. Obiectivul noului antrenor va fi să stabilizeze echipa și să o readucă în zona superioară a clasamentului.

Cosmin Contra, poreclit „Guriță” încă din perioada sa de jucător, are o misiune dificilă, dar și oportunitatea de a-și reabilita reputația după o perioadă marcată de eșecuri scurte.

Dacă va reuși să redreseze Al Arabi, românul ar putea deveni unul dintre cei mai bine cotați tehnicieni europeni din zona Golfului.

