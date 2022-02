Studiu – Vaccinarea anti-COVID-19 în timpul sarcinii, ajută la protejarea bebelușilor după naștere

Vaccinarea femeilor însărcinate împotriva COVID-19 poate ajuta la prevenirea spitalizărilor cauzate de virus la sugari, mai ales dacă viitoarele mămici s-au vaccinat într-un stadiu mai avansat al sarcinii, sugerează o nouă cercetare, scrie Euronews.

Descoperirile pun în lumină dacă beneficiile vaccinării în timpul sarcinii se extind la sugarii care ar fi prea mici pentru a fi vaccinați.

Cercetătorii de la mai multe spitale de pediatrie americane și de la Centers for Disease Control and Prevention (CDC) din SUA au analizat copiii sub șase luni între iulie 2021 și ianuarie 2022.

Studiul a analizat date de la 379 de sugari internați; 176 cu COVID-19 și 203 care au fost internați pentru alte probleme.

S-a constatat că vaccinurile împotriva COVID-19 au fost 61% eficiente în general în prevenirea spitalizărilor la copiii ale căror mame au fost vaccinate în timpul sarcinii.

Această protecție a crescut la 80% atunci când mamele au fost vaccinate cu 21 de săptămâni până la 14 zile înainte de naștere.

Eficacitatea vaccinării a scăzut la 32% pentru copiii ale căror mame au fost inoculate la începutul sarcinii.

Complicații COVID în timpul sarcinii

Autorii studiului au avertizat că estimările privind eficacitatea vaccinului la începutul sarcinii ar trebui interpretate cu prudență din cauza dimensiunii mici a eșantionului.

„În acest moment vrem să ne asigurăm că protejăm atât mama, cât și copilul”, a spus Dana Meaney-Delman de la CDC.

Femeile însărcinate prezintă un risc crescut de a se îmbolnăvi de COVID-19, iar infectarea cu virusul în timpul sarcinii poate crește riscul de naștere prematură, naștere unui copil mort și posibil alte complicații ale sarcinii, potrivit CDC.

CDC recomandă ca femeile care sunt însărcinate, care alăptează sau care încearcă să rămână însărcinate să se vaccineze.

În ianuarie, Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) a încurajat și femeile însărcinate să se vaccineze, subliniind dovezile tot mai mari care sugerează că vaccinurile ARNm precum cele produse pentru combaterea virusului nu provoacă complicații în timpul sarcinii.

Urmărește România Liberă pe Facebook și Google News!