Probe COVID din Antacrtica fac legătura cu teoria Wuhan

Oameni de știință maghiari susțin că probe de pământ din Antarctica, aduse la o firmă din Shanghai, în 2019, ar fi fost contaminate cu un virus necunoscut, scrie The Telegraph.

O versiune timpurie a COVID-19, ce pare să fi fost crescută într-un laborator, a fost descoperită în probe de la o firmă chinezească de biotehnologie.

Descoperirea întărește teoria conform căreia noul coronavirus al fi fost un experiment de laborator scăpat dintr-o eroare, mai scrie publicația britanică.

Experți în bioinformație de la Universitatea de Medicină Veterinară și de la Universitatea Lorand din Budapesta au realizat această descoperire întâmplător, în timp ce analizau date genetice din probe de pământ colectate din Antarctica, la finele anului 2018 și începutul lui 2019.

Probele au fost trimise la Sangon Biotech, în Shanghai, pentru investigații, în decembrie 2019, iar acolo ar fi fost infectate cu ceea ce se presupune a fi o formă incipientă necunoscută a COVID-19.

Varianta prezintă mutații care ar face legătura între coronavirusul de la liliac și versiunea Wuhan, astfel încât este considerată o posibilă versiune ancestrală a COVID-19.

Probele conțin, de asemenea, ADN de la hamsteri și maimuțe, ceea ce arată că versiunea timpurie a virusului ar fi fost crescută pe celule provenite de la animale.

Viscount Ridley, autor al viralului “The Search for the Origin of Covid-19”, citat de Telegraph, spune că descoperirea trimite către probe secrete cu variante ale virusului păstrate în laboratoare, în 2019.

Legat de părțile de ADN descoperite în probe, Ridley apreciază că: “Acestea nu provind de la foci sau pinguini din Antartctica, ci de la maimuțe africane și hamsteri din laboratoare din China, animale folosite adesea pentru experimente”.

Sangon Biotech, în lumina reflectoarelor

Sangon Biotech este adesea utilizat de cercetătorii chinezi pentru investigații, iclusiv de Laboratorul de Virologie din Wuhan, considerat de cei mai mulți specialiști cel mai probabil loc de unde a fost scăpat noul coronavirus.

Data exactă la care au fost extrase probele de ADN nu este cunoscută.

Totuși, cercetătorii susțin că, în cazul în care ar fi vorba de o dată din decembrie 2019, atunci virusul ar putea fi un strămoși al variantei Wuhan ce s-a transmis la om.

În schimb, dacă probele ar fi fost investigate în 2020, este posibil ca acestea să fi fost contaminate în urma experimentelor desfășurate de oamenii de știință care încercau să afle detalii despre virusul ce se răspândea.

Dr Jesse Bloom, virololog de la Centrul de Cercetare pentru Cancer Fred Hutchinson din Seattle a verificat de asemenea datele și a confirmat că probele colectate din Antarctica conțin o versiune a coronavirusului ce a suferit trei mutații cheie și care ar indica o apropiere a COVID de la liac și varianta Wuhan-Hu-1.

