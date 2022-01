Ministrul Culturii are Covid și știe în ce condiții s-a infectat, deși era vaccinat cu două doze. Ministrul Lucian Romaşcanu precizează că-și făcuse testul Covid imediat după ce s-a întors din concediu.

„După revenirea dintr-un scurt concediu, în vederea reluării activităţilor curente am făcut un test RT-PCR care s-a dovedit a fi… pozitiv. Sigur că m-am izolat imediat urmând un regim de tele-muncă până luni, când expiră carantina legală. Am mai avut un episod de Covid-19 în noiembrie 2020, sunt vaccinat cu două doze, m-am protejat rezonabil, totuşi Omicron se descurcă mai bine… Simptomele sunt minime, analizele OK, abia aştept întoarcerea între colegi”, a anunțat ministrul Romaşcanu pe internet.

Ministrul Culturii regretă că nu va putea asista la spectacolul din 15 ianuarie, dedicat Zilei Culturii Naţionale. Spectacolul este programat la Teatrul Național din București.