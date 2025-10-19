Proiectul include seminarii susținute de medici nutriționiști, ateliere creative și un minifestival dedicat alimentației sănătoase

Asociația Creative Arts & Events, în parteneriat cu Primăria Sectorului 2, a lansat cea de-a doua ediție a proiectului educațional „Școala de Nutriție – Pentru micii exploratori ai alimentației sănătoase”, un program care îi învață pe elevii din clasele primare și gimnaziale cum să adopte un stil de viață echilibrat și cum să prevină obezitatea.

Programul, derulat în perioada septembrie–octombrie 2025 și cofinanțat de Primăria Sectorului 2 prin fonduri nerambursabile de la bugetul local, se adresează copiilor cu vârste între 6 și 14 ani, profesorilor și părinților. Proiectul include seminarii susținute de medici nutriționiști, ateliere creative și un minifestival dedicat alimentației sănătoase.

Educație nutrițională direct în școli

Primele activități s-au desfășurat la Școala Gimnazială Iancului, unde echipa coordonată de medicul Mirela Livadariu a susținut prezentări despre efectele alimentației dezechilibrate și bolile asociate obezității. Elevii au învățat care sunt principiile unei diete echilibrate și cum pot preveni afecțiunile cauzate de consumul excesiv de zahăr, grăsimi și alimente ultraprocesate.

Seminariile vor continua și în alte școli din Sectorul 2, Școala Gimnazială nr. 30 și nr. 27, iar la atelierele coordonate de profesorul de teatru Eugeniu Cozma, peste 400 de copii descoperă, prin jocuri și exerciții interactive, ce înseamnă o alimentație corectă.

Festival dedicat alimentației sănătoase

Pe 25 și 26 octombrie, în Veranda Mall, va avea loc „Yummy Fest” – un minifestival de nutriție pentru copii, cu demonstrații, activități educative și degustări. Evenimentul face parte din campania „Școala de Nutriție” și își propune să aducă educația medicală mai aproape de familii și comunități.

„Ne dorim ca cei mici să înțeleagă efectele alimentației dezechilibrate și importanța obiceiurilor sănătoase încă din copilărie. Cifrele privind obezitatea infantilă sunt alarmante”, spune dr. Mirela Livadariu, coordonatorul proiectului.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, aproape 28% dintre copiii români între 7 și 9 ani au exces de greutate, iar 12% sunt deja obezi. România ocupă locul al doilea în Europa, în ceea ce privește creșterea ratei obezității la băieți.

„Este îngrijorător că peste 38% dintre adulții români sunt obezi, conform datelor OMS. Prin acest proiect, vrem să ajungem la cât mai mulți copii și părinți cu informații practice despre alimentația echilibrată”, a adăugat Alexandra Dinu, președinta Asociației Creative Arts & Events.

