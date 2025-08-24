Cel mai mare fond suveran din lume, Fondul Suveran al Norvegiei, se află în centrul unei controverse fără precedent, care amenință să schimbe peisajul politic din țară și să influențeze alegerile parlamentare din 8 septembrie.

Investițiile în companii israeliene realizate de Fondul Suveran al Norvegiei au declanșat o dezbatere aprinsă în scena politică, divizând partidele între susținătorii actualei politici de diversificare și cei care cer retragerea rapidă a capitalurilor din țara aflat în conflict.

În campania electorală, partidele de dreapta susțin menținerea portofoliului, în timp ce formațiunile de stânga solicită retragerea completă din companii implicate în războiul din Gaza.

Directorul Nicolai Tangen: „cea mai gravă criză” din istoria fondului

„Cea mai gravă criză” din istoria fondului, a declarat directorul Nicolai Tangen, avertizând că este în joc „încrederea publică în administrarea celor 2.000 de miliarde de dolari pe care fondul îi gestionează”.

În ultimele luni, fondul a vândut deja participații la 23 de companii israeliene, dar încă deține investiții evaluate la aproximativ 1,85 miliarde de dolari, iar procesul de dezinvestire continuă, potrivit ministrului de finanțe Jens Stoltenberg.

Dezbatere aprinsă în preajma alegerilor

Criza investiga impactul asupra guvernului laburist, criticat atât de opoziție, cât și din interiorul coaliției sale, fiind forțat să echilibreze între politica externală și așteptările electorale de stânga.

Fondul, alimentat de veniturile din exploatarea petrolului și gazelor, funcționează conform unor reguli etice stricte, opunându-se finanțării companiilor cu încălcări grave ale drepturilor omului.

