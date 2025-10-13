După decesul unei tinere în urma unor complicații la naștere la Spitalul Privat Armonia din Constanța, Ministerul Sănătății a dispus controale la nivel național în toate unitățile medicale private care desfășoară activități chirurgicale.

Potrivit ministrului Alexandru Rogobete, verificările vizează respectarea normelor sanitare și a condițiilor de funcționare ale blocurilor operatorii și ale unităților de transfuzie sangvină.

„Ținând cont de gravitatea situației și de importanța prevenirii unor astfel de cazuri, ministrul sănătății a dispus o acțiune de control tematic la nivel național, în toate unitățile private care desfășoară activități medicale în blocul operator, inclusiv în unitățile de transfuzie sangvină de la nivelul acestora”, se arată în comunicatul Ministerului.

Nereguli descoperite la Spitalul Armonia din Constanța

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Constanța a efectuat un control la clinica privată, la solicitarea Ministerului Sănătății.

Deși unitatea deține autorizație sanitară valabilă, inclusiv pentru transfuzie, inspectorii au constatat lipsa buletinelor de analiză privind autocontrolul infecțiilor nosocomiale, motiv pentru care a fost aplicată o amendă de 30.000 de lei.

„Conform raportului de control, s-a constatat că spitalul deţine autorizaţie sanitară eliberată de DSP Constanţa la data de 05.10.2021, are structură funcţională aprobată de Ministerul Sănătăţii în anul 2021, pentru 60 de paturi (inclusiv 3 paturi de ATI) şi are autorizaţie de funcţionare pentru o Unitate de Transfuzie Sangvină. La data controlului, unitatea sanitară nu a putut face dovada buletinelor de analiză a tuturor probelor de autocontrol (…), motiv pentru care inspectorii sanitari au aplicat o sancţiune de 30.000 de lei”, precizează Ministerul.

În ceea ce privește actul medical propriu-zis, decizia finală aparține Colegiului Medicilor din România, care urmează să stabilească eventualele abateri profesionale.

Extinderea verificărilor: toate spitalele private, în atenția autorităților

Ministerul Sănătății anunță că acțiunea de control va fi extinsă la toate unitățile private din țară, inclusiv la cele care desfășoară activități de anestezie și terapie intensivă (ATI).

Inspectorii vor verifica, de asemenea, respectarea ordinului MS 1500/2009 privind funcționarea secțiilor ATI și modul în care clinicile au fost autorizate și monitorizate.

Reacția Spitalului Armonia: „Susținem transparența și colaborăm cu autoritățile”

Într-un comunicat transmis pe rețelele sociale, Spitalul Armonia a transmis că este autorizat și complet echipat, inclusiv cu secție de Anestezie și Terapie Intensivă.

„Armonia Hospital este autorizat şi complet echipat, inclusiv cu secţie ATI. Unitatea este dotată cu o secţie de Anestezie şi Terapie Intensivă (ATI), complet echipată şi perfect funcţională. Armonia Hospital funcţionează în baza unei autorizaţii sanitare de funcţionare, reînnoită în luna martie 2025”, se arată în comunicat.

Reprezentanții spitalului precizează că pacienta a fost transferată la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța după o intervenție chirurgicală de urgență și că unitatea colaborează cu autoritățile pentru clarificarea cazului.

„Ne exprimăm compasiunea sinceră faţă de familia pacientei şi asigurăm opinia publică de faptul că echipa medicală a acţionat cu profesionalism şi responsabilitate, în toate etapele intervenţiei”, au transmis reprezentanții Spitalului Armonia.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.