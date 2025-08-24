Pe parcursul nopții de sâmbătă spre duminică, polițiștii bucureșteni au efectuat controale riguroase pe străzile din Capitală, urmărind prevenirea incidentelor cauzate de conducerea sub influența alcoolului sau drogurilor.

Un bărbat de 36 de ani, cu o alcoolemie de 1,47, a fost implicat într-un accident în Sectorul 2, dar, din fericire, nimeni nu a fost rănit.

În Sectorul 5, un tânăr de 23 de ani a fost verificat cu drugtestul, rezultatul fiind pozitiv pentru cocaină.

Acțiunile de prevenire a accidentelor cauzate de consumul de alcool și droguri vor continua

În total, șapte șoferi au fost nevoiți să rămână pietoni după verificări, iar polițiștii au aplicat 47 de amenzi pentru neregulile constatate.

Acțiunile vor continua pentru a asigura siguranța traficului și a preveni incidentele grave.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.