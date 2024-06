Contracte de 4,36 de miliarde de euro au fost semnate marţi pentru extinderea Magistralelor M4 şi M6 de metrou, în condiţiile în care metroul trebuie să fie parte componentă a unui sistem integrat de transport la nivelul Bucureştiului, a afirmat marţi Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Sorin Grindeanu, la semnarea celor două contracte de extindere a reţelei de metrou.

“S-au semnat contracte de peste 4 miliarde de euro, mai exact 4,36 de miliarde de euro, o sumă impresionantă, în schimb o sumă absolut necesară transportului în Bucureşti. Ştiţi că e un subiect care pe mine mă preocupă foarte mult şi din perspectiva unui sistem integrat de transport. Eu spun de vreo doi ani că nu putem vorbi de un sistem integrat de transport în Bucureşti dacă nu avem şi metroul parte componentă a acestui sistem. Eu m-am arătat deschis, tot de vreo doi ani, la a discuta cu autorităţile locale, în speţă cu Primăria Municipiului Bucureşti, pentru transferul metroului – şi ca să fiu clar, cu tot cu sursa de finanţare bugetară, cu tot cu această subvenţie. De ce consider necesar acest lucru? Pentru că, repet, dacă vrem să vorbim de un sistem integrat de transport la nivelul Bucureştiului, metroul trebuie să fie parte componentă a acestui sistem integrat. Până când vom clarifica situaţia cu autorităţile locale – şi eu sper să clarificăm repede, astăzi am semnat aceste două contracte. Unul dintre ele, cel de finanţare semnat cu Primăria Sectorului 4, e o continuare a ceea ce noi am făcut şi pe zona de CNAIR , am descentralizat foarte multe din lucrările pe care noi le face la nivelul de minister”, a menţionat Sorin Grindeanu.

Potrivit acestuia, la CNAIR sunt în prezent aproximativ 80 de protocoale cu autorităţile locale, în ceea ce priveşte realizarea de proiecte de mai mică anvergură, care să fie finanţate de minister.

“În cazul de faţă vorbim totuşi de un proiect de mare anvergură, dacă vorbim de 2,5 miliarde de euro, un proiect absolut necesar bucureştenilor, nu doar locuitorilor din Sectorul 4, un proiect care sunt convins că va fi realizat rapid. (…) S-a intrat în faza de licitaţie. Am încredere că există capacitatea – şi au demonstrat deja că au capacitatea administrativă la Sectorul 4 să facă proiecte de asemenea anvergură – şi pentru asta ştiţi că e nevoie de capacitate administrativă. Au făcut şi în trecut proiecte pe metrou pe care le-au dus cu bine la bun sfârşit”, a mai spus ministrul.

Procedura de licitaţie pentru proiectarea şi execuţia liniei de metrou M4 – tronsonul dintre Gara de Nord şi Gara Progresul – este publică în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SICAP).

Potrivit unui comunicat al Primăriei Sectorului 4, pentru realizarea acestui obiectiv, autoritatea locală a depus deja cererea de finanţare în valoare de 2,5 miliarde de euro, bani europeni nerambursabili, ce vor fi accesaţi prin “Programul Transport” al Uniunii Europene 2021-2027.

Traseul noii linii de metrou M4 va avea un număr de 14 staţii, ce vor fi amenajate pe o lungime totală de aproximativ 12 kilometri, între staţia Gara de Nord 2 şi staţia Gara Progresul şi care va traversa teritoriul sectoarelor 1, 4 şi 5, precum şi al comunei Jilava din judeţul Ilfov.

Staţiile vor fi amenajate conform celor mai noi cerinţe pentru securitate la incendiu şi vor fi adaptate pentru un acces facil al persoanelor cu dizabilităţi. Staţiile vor avea şi sisteme de protecţie a călătorilor, inclusiv panouri de sticlă şi uşi automate la marginea peroanelor.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!