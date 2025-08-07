Consumul frecvent de cartofi prăjiți crește riscul de diabet de tip 2 cu până la 27%, arată un nou studiu

O nouă cercetare publicată în British Medical Journal avertizează asupra riscurilor consumului frecvent de cartofi prăjiți: mâncați de trei ori pe săptămână, aceștia pot crește riscul de diabet de tip 2 cu 20%, iar dacă sunt consumați de cinci ori pe săptămână, riscul urcă la 27%.

Studiul, coordonat de o echipă internațională de cercetători condusă de dr. Seyed Mohammad Mousavi de la Universitatea Harvard, a analizat datele a peste 205.000 de profesioniști din domeniul sănătății din SUA, colectate în perioada 1984–2021. Rezultatele indică faptul că nu cartofii în sine sunt problema, ci modul de preparare.

Cartoful – nu dușman, ci aliat… dacă e gătit corect

Consumul de cartofi copți, fierți sau piure, de până la trei ori pe săptămână, a fost asociat doar cu o creștere de 5% a riscului de diabet. Totuși, înlocuirea cartofilor – mai ales a celor prăjiți – cu cereale integrale poate reduce riscul cu până la 19%.

„Cartofii pot face parte dintr-o alimentație sănătoasă, însă totul depinde de cum îi preparăm”, spune dr. Kawther Hashem, lector în nutriție publică la Queen Mary University din Londra. „Prăjirea adaugă grăsimi, sare și calorii care pot duce la creștere în greutate și, implicit, la un risc mai mare de diabet de tip 2.”

CITEȘTE ȘI – Anunț important al ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, despre pacienții cronici

Cercetătorii subliniază că indicele glicemic ridicat, pierderea unor nutrienți în timpul prăjirii și aportul caloric crescut pot influența negativ sănătatea metabolică. De asemenea, prepararea frecventă a cartofilor sub formă de chipsuri sau cartofi prăjiți poate favoriza dezvoltarea unei alimentații dezechilibrate.

Ce e de făcut?

Specialiștii recomandă:

Evitarea consumului frecvent de cartofi prăjiți

Înlocuirea lor cu cereale integrale precum orez brun, paste integrale sau bulgur

precum orez brun, paste integrale sau bulgur Evitarea orezului alb ca substitut pentru cartofi, deoarece acesta poate crește riscul de diabet

ca substitut pentru cartofi, deoarece acesta poate crește riscul de diabet Prepararea cartofilor la cuptor, fierți sau piure, fără adaosuri mari de grăsimi și sare

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.