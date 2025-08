Consumul frecvent de cannabis, asociat cu risc crescut de cancer oral: un nou studiu trage un semnal de alarmă

Un nou studiu realizat de cercetători de la Universitatea din California, San Diego (UCSD), arată că persoanele care suferă de tulburare legată de consumul de cannabis (CUD) au un risc semnificativ mai mare de a dezvolta cancer oral – de peste trei ori mai mare decât în rândul celor care nu consumă frecvent substanța. Riscul este comparabil cu cel asociat fumatului de tutun.

Cercetarea, care a urmărit timp de cinci ani peste 45.000 de pacienți, a evidențiat că, deși doar 2,1% dintre aceștia aveau CUD, acest grup a fost responsabil pentru aproape o treime dintre cazurile de cancer oral identificate. Chiar și după ajustarea datelor în funcție de vârstă, sex, indice de masă corporală și consum de tutun, riscul ridicat s-a menținut.

Combinația tutun–cannabis: risc și mai mare

Pacienții care fumau atât tutun, cât și cannabis și prezentau CUD au fost de șase ori mai predispuși la cancer oral decât fumătorii care nu aveau această tulburare. Acest lucru sugerează că efectele cancerigene ale cannabisului nu se limitează doar la expunerea la fum, ci implică și alți factori biologici sau chimici.

Fumul de cannabis conține numeroși compuși cancerigeni similari cu cei din fumul de tutun, care afectează negativ celulele epiteliale ale cavității bucale, a declarat dr. Raphael E. Cuomo, autorul principal al studiului și membru al Centrului Oncologic Moores din cadrul UC San Diego.

Componente toxice și efecte biologice

Analizele toxicologice arată că fumul de marijuana conține peste 2.500 de compuși chimici, inclusiv hidrocarburi aromatice policiclice, benzen și amoniac – mulți dintre aceștia fiind recunoscuți ca substanțe toxice pentru om. Expunerea repetată a țesuturilor orale la aceste particule poate duce la modificări celulare precanceroase.

Pe lângă efectele directe asupra ADN-ului celular, tetrahidrocanabinolul (THC), componenta psihoactivă principală din cannabis, poate slăbi mecanismele imune care identifică și elimină celulele anormale, oferindu-le acestora șansa să se dezvolte în tumori.

Utilizarea zilnică și accesul la prevenție

Conform datelor din National Survey on Drug Use and Health, în 2022, peste 17,7 milioane de americani consumau cannabis zilnic sau aproape zilnic – o cifră care îl depășește pe cel al consumatorilor zilnici de alcool. Legalizarea a crescut accesul, dar și consumul frecvent, care implică inhalare profundă și produse de înaltă concentrație.

Studiul subliniază, de asemenea, că persoanele cu CUD se confruntă adesea cu probleme de sănătate mintală, abuz de alcool și un acces redus la controale stomatologice de rutină – factori ce pot întârzia depistarea cancerului oral.

Măsuri de precauție și recomandări

Specialiștii recomandă ca pacienții care suferă de CUD să fie supuși unor controale orale regulate, întrucât o simplă inspecție a cavității bucale poate ajuta la depistarea timpurie a leziunilor. Clinicienii și centrele de sănătate publică sunt încurajați să includă screeningul oral în programele de consiliere pentru consumul de substanțe.

În timp ce studiile viitoare vor încerca să diferențieze mai clar efectele fumului de cannabis de doza totală de THC, autorii subliniază că alegerile individuale joacă un rol esențial în reducerea riscurilor. Trecerea la produse necombustibile, reducerea frecvenței consumului și vizitele regulate la dentist pot fi pași simpli, dar eficienți.

