Consumul excesiv de alcool, asociat cu hemoragii cerebrale mai mari și la vârste mai tinere, arată un studiu recent

Un nou studiu realizat de cercetători de la Mass General Brigham sugerează că consumul frecvent și excesiv de alcool poate provoca hemoragii cerebrale mai severe și mai timpurii, afectând vasele de sânge mici din creier și crescând semnificativ riscul de accident vascular cerebral. Cercetarea, publicată în revista Neurology, se bazează pe date colectate de la Massachusetts General Hospital și analizează modul în care alcoolul afectează sănătatea cerebrală pe termen lung.

Hemoragia cerebrală este una dintre cele mai letale și invalidante afecțiuni cunoscute. Apar brusc, cauzează daune severe și deseori lasă pacienții cu dizabilități permanente, a declarat dr. Edip Gurol, autor principal al studiului și investigator clinic la Departamentul de Neurologie al Mass General Brigham, pentru The Harvard Gazette.

Potrivit acestuia, doar aproximativ 20% dintre pacienții cu hemoragie intracerebrală se pot descurca singuri după un an, iar jumătate dintre ei nu supraviețuiesc evenimentului.

Cercetarea a analizat peste 1.600 de pacienți tratați pentru hemoragii cerebrale non-traumatice între 2003 și 2019. Aproximativ 7% dintre aceștia consumau trei sau mai multe băuturi alcoolice pe zi. Comparativ cu neconsumatorii, consumatorii frecvenți de alcool au prezentat hemoragii cu 70% mai mari și au fost, în medie, cu 11 ani mai tineri la momentul evenimentului – 64 de ani față de 75.

Scanările CT și RMN au arătat că acești pacienți aveau mai multe șanse să dezvolte hemoragii adânci sau extinse în spațiile lichidiene din jurul creierului. Cercetătorii au identificat, de asemenea, semne de deteriorare cronică a vaselor mici de sânge, asociată frecvent cu demența, problemele de echilibru și declinul memoriei. Chiar și consumatorii moderați, care beau două băuturi pe zi, au prezentat semne de debut mai devreme al hemoragiilor cerebrale.

Dr. Gurol explică că alcoolul ridică tensiunea arterială și deteriorează vasele mici ale creierului. Consumul excesiv de alcool este asociat cu un nivel scăzut de trombocite și tensiune arterială crescută, ceea ce face vasele sanguine mai predispuse la rupere și complică oprirea sângerării. Combinația acestor factori crește atât probabilitatea, cât și severitatea hemoragiei cerebrale.

