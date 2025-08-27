De către

Principalii producători auto europeni au transmis un semnal de alarmă privind fezabilitatea țintelor Uniunii Europene de reducere a emisiilor de CO2 pentru autoturisme și utilitare.

Potrivit Reuters, obiectivul reducerii cu 100% a emisiilor până în 2035 nu mai este realist, avertizează liderii industriei.

Poziția vine înaintea întâlnirii programate pentru 12 septembrie între președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și reprezentanții industriei auto, în contextul presiunilor generate de concurența companiilor chineze și de tarifele vamale impuse de Statele Unite.

Mesaj direct către Ursula von der Leyen

Într-o scrisoare adresată șefei Comisiei Europene, Ola Kaellenius, director general Mercedes-Benz, și Matthias Zink, director în cadrul Schaeffler AG, au atras atenția că, deși rămân „angajați să atingă obiectivul UE referitor la emisii zero în 2050″, respectarea calendarului actual este imposibilă.

Aceștia reclamă obstacole structurale majore: „o dependență aproape completă de Asia pentru baterii, precum și de o infrastructură de încărcare inegală, costuri mari de producție și tarifele vamale americane.„

Dificultățile tranziției spre electric

Statisticile confirmă ritmul lent al tranziției. În prezent, mașinile electrice reprezintă doar 15% din noile înmatriculări în Uniunea Europeană, iar în cazul utilitarelor procentul scade la 9%.

În aceste condiții, liderii industriei consideră că obiectivele intermediare – reducerea cu 55% a emisiilor de CO2 la autoturisme și cu 50% la utilitare până în 2030 – nu mai pot fi respectate.

„Îndeplinirea țintelor rigide privind emisiile de CO2 ale autoturismelor și utilitarelor pentru 2030 și 2035, pur și simplu nu mai este fezabilă, în lumea de azi”, au transmis semnatarii.

Soluții propuse de industrie

Constructorii auto solicită o abordare flexibilă și diversificată. În opinia lor, tranziția trebuie să includă, pe lângă mașinile electrice, și hibride plug-in, vehicule pe hidrogen, motoare cu ardere de înaltă eficiență și combustibili decarbonizați.

De asemenea, cer o revizuire a reglementărilor privind camioanele și autobuzele, subliniind că „obligațiile legale și penalitățile nu vor impulsiona tranziția.”

Apelul industriei vine după ce Comisia Europeană a acordat, în martie, un răgaz suplimentar producătorilor auto pentru atingerea primelor ținte de reducere a emisiilor, programate inițial pentru 2025.

