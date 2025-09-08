Constantin Popovici, victorie spectaculoasă la Mostar! Românul rămâne în lupta pentru titlul mondial la Cliff Diving

Sportivul a obținut al treilea succes pe celebrul pod Stari Most și a ajuns la a 10-a victorie din carieră în Seria Mondială Red Bull.

Constantin Popovici a scris din nou istorie pentru sportul românesc, câștigând etapa de la Mostar din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving. Românul s-a impus cu un total de 459 de puncte, devansându-i pe americanul James Lichtenstein (420,30) și pe francezul Gary Hunt (412,10).

Competiția desfășurată pe podul Stari Most, în apele râului Neretva, are o semnificație aparte pentru Popovici, care se impusese aici și în edițiile din 2019 și 2023.

„Pentru mine etapa de la Mostar este ceva special. Aici am concurat pentru prima oară în 2018, aici am luat 10 pe linie cu o săritură în 2019 și acum a treia victorie, după cele din 2019 și 2023. Nu știam la ce să mă aștept, din cauza accidentării, dar am avut o evoluție foarte bună. Este prima din acest sezon și mă bucur că a venit ceva mai târziu decât niciodată. Este și a 10-a mea victorie în Seria Mondială Red Bull Cliff Diving și sunt bucuros că am ajuns în acest punct. Am urcat acum pe locul doi în clasamentul general, iar lupta se va da până la ultima săritură a sezonului. Se poate întâmpla orice, așa că sunt pregătit să dau tot ce am mai bun până la final”, a declarat Popovici.

Cătălin Preda a terminat pe locul al optulea, cu 370,35 puncte, dar a recunoscut că încă resimte dificultățile cauzate de accidentarea din sezonul trecut.

„Încerc să mă concentrez pe aspectele pozitive după această etapă și mă bucur foarte mult că am putut concura aici. Sunt puțin dezamăgit însă că nu am reușit să evoluez la adevăratul meu potențial. Un loc 8 cu sărituri bune, dar în condițiile în care ceilalți concurenți au avut sărituri foarte bune, nu am putut obține mai mult de atât. Nivelul este foarte sus și să ai doar sărituri bune nu mai este suficient. Știu ce am de făcut pentru următoarele etape și încerc să mă bucur de lucrurile pozitive, așa cum spuneam”, a transmis Preda.

Clasamentul general înainte de ultima etapă

Gary Hunt – 49 puncte

Constantin Popovici – 42 puncte

Jonathan Paredes – 37 puncte

Cătălin Preda – locul 9, cu 13 puncte

Ultima etapă a sezonului va avea loc la Boston, în Statele Unite, pe 19–20 septembrie, acolo unde se va decide câștigătorul Trofeului King Kahekili.

