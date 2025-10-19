Un raport al Comitetului pentru Prevenirea Torturii (CPT) denunță rele tratamente, neglijență și condiții inumane în mai multe spitale psihiatrice din țară, unde pacienți au murit sufocați, iar unii au fost loviți sau chiar electrocutați de personalul auxiliar.

Comitetul împotriva torturii al Consiliului Europei publică un raport critic privind tratamentul pacienților deținuți în spitalele de psihiatrie judiciară din România

Într-un raport privind România, publicat pe 15 octombrie 2025, Comitetul Consiliului Europei pentru Prevenirea Torturii (CPT) solicită autorităților naționale să remedieze deficiențele grave constatate în ceea ce privește tratamentul și condițiile de detenție ale pacienților din spitalele de psihiatrie judiciară, identificate în urma unei vizite efectuate în țară în anul 2024.

În opinia CPT, tratamentul aplicat unor pacienți din spitalele de psihiatrie judiciară este neglijent și, în anumite cazuri, ar putea constitui tratament inuman și degradant, reprezentând o încălcare continuă a articolului 3 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

Scopul vizitei a fost evaluarea tratamentului și a condițiilor de viață ale pacienților internați în cele patru spitale de psihiatrie și măsuri de siguranță din România. CPT a efectuat vizite de urmărire la Spitalul Săpoca (ultima vizită în 2014) și la Spitalul Pădureni-Grajduri (ultima vizită în 2022). De asemenea, a vizitat pentru prima dată spitalele de psihiatrie și măsuri de siguranță din Jebel și Ștei.

Vizita a oferit totodată ocazia de a evalua punerea în aplicare a recomandărilor formulate de CPT în urma vizitei din 2022. În raportul privind acea vizită, Comitetul atrăgea atenția autorităților române asupra mai multor deficiențe sistemice grave în abordarea sănătății mintale judiciare din țară.

Constatările vizitei din 2024 oferă dovezi clare că aceste deficiențe persistă. La spitalele Pădureni-Grajduri, Ștei și Săpoca, CPT a primit numeroase acuzații credibile și coerente de rele tratamente fizice aplicate pacienților de către personalul auxiliar. Aceste rele tratamente au constat în palmuri, împingeri, răsuciri ale urechilor, smulgerea părului, lovituri cu pumnul, lovituri cu obiecte și picioarele, inclusiv atunci când pacientul se afla întins pe podea. În plus, la Spitalul Ștei, delegația CPT a aflat despre utilizarea unei arme cu descărcare electrică asupra pacienților de către personalul auxiliar, incident aflat sub investigația autorităților.

Comitetul a constatat, de asemenea, o practică neglijentă care a dus la decese; și anume că, în trei dintre cele patru spitale vizitate, examenele post-mortem au arătat că un total de opt pacienți au murit sufocați cu mâncarea în ultimii trei ani. Acest lucru sugerează că pacienții cu un astfel de risc nu sunt identificați și/sau nu se iau măsuri pentru a se asigura că aceștia pot consuma alimentele în siguranță.

În ceea ce privește condițiile materiale, deși au avut loc sau erau în curs unele renovări, spațiile de cazare ale pacienților erau în general sumbre, neteraputice și lipsite de personalizare, unele având un aspect clar carceral. La Spitalul Pădureni-Grajduri, construcția planificată a unui nou pavilion pentru pacienți nu începuse încă, iar supraaglomerarea severă persista în toate secțiile spitalului, în pofida recomandărilor formulate în urma vizitei CPT din 2022. Cel puțin 78 dintre cei 409 pacienți erau nevoiți să împartă paturile cu alți pacienți la momentul vizitei din 2024.

CPT a constatat că numărul personalului care îngrijește un număr mare de pacienți adesea agitați rămâne insuficient pentru a asigura îngrijirea, tratamentul și supravegherea necesare, precum și pentru a garanta demnitatea pacienților. În unele cazuri, nivelul redus de personal putea afecta negativ siguranța pacienților, crescând riscurile de vătămare, inclusiv prin neglijență și rele tratamente, și încurajând recurgerea excesivă la regimuri restrictive, izolare și măsuri de contenție fizică și chimică.

Autoritățile române au furnizat un răspuns detaliat în care explică modul în care au abordat sau intenționează să abordeze recomandările formulate de Comitet. În special, răspunsul descrie măsurile luate în fiecare spital pentru identificarea pacienților cu risc de sufocare și pentru prevenirea acestui risc. De asemenea, face referire la pașii deja întreprinși în unele spitale, precum instruirea specifică a personalului din secții și creșterea supravegherii de către conducere, pentru a preveni relele tratamente aplicate pacienților.

Alte reforme urmează să fie implementate în cadrul Strategiei Naționale de Sănătate a României 2023–2030 și al Planului său de Acțiune, precum și al unui Plan Național specific privind sănătatea mintală, care include dezvoltarea serviciilor de sănătate mintală bazate pe comunitate. CPT va menține un dialog constructiv cu autoritățile române pe aceste aspecte.

CPT și România

Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și a Tratamentelor sau Pedepselor Inumane ori Degradante (CPT) vizitează locuri de detenție din statele părți la Convenția Europeană pentru Prevenirea Torturii, pentru a evalua modul în care sunt tratați oamenii privați de libertate, cu scopul de a consolida, dacă este necesar, protecția acestora împotriva torturii și a tratamentelor sau pedepselor inumane ori degradante.

Aceste locuri includ închisori, centre de detenție pentru minori, secții de poliție, centre pentru imigranți, spitale de psihiatrie și centre de îngrijire socială. După fiecare vizită, CPT transmite guvernului în cauză un raport care conține constatările și recomandările sale.