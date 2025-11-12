Autoritățile române au făcut pași semnificativi în combaterea traficului de ființe umane, însă sunt necesare eforturi suplimentare pentru protejarea grupurilor vulnerabile de riscurile traficului, pentru identificarea și sprijinirea victimelor, precum și pentru pedepsirea traficanților – se arată într-un nou raport publicat de Grupul de Experți pentru Acțiunea împotriva Traficului de Ființe Umane (GRETA) al Consiliului Europei.

Raportul evaluează măsurile adoptate de România începând cu anul 2021 pentru a preveni traficul de persoane, a detecta și a sprijini victimele și a sancționa infractorii, acordând o atenție deosebită modului în care infractorii folosesc tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) pentru a identifica și exploata victimele, precum și felului în care autoritățile utilizează aceste instrumente pentru combaterea fenomenului.

Reformă legislativă și instituțională – pași importanți, dar insuficienți

GRETA salută modificările legislative recente care înăspresc sancțiunile pentru traficul de persoane și îmbunătățesc accesul victimelor la asistență juridică și despăgubiri. Printre progresele notabile se numără adoptarea unei noi Strategii Naționale împotriva traficului de ființe umane (2024–2028) și crearea unui Comitet Interministerial pentru Coordonarea Strategică Intersectorială a luptei împotriva traficului de persoane.

România continuă să fie, în principal, o țară de origine pentru victimele traficului de persoane, însă devine tot mai mult și o țară de destinație. Între 2020 și 2024, autoritățile române au identificat 2.662 de victime, aproape jumătate dintre acestea fiind copii.

Principalele forme de exploatare identificate sunt exploatarea sexuală, urmată de munca forțată, cerșetoria forțată și implicarea în activități infracționale. Majoritatea victimelor erau cetățeni români traficați în interiorul țării sau în state precum Regatul Unit, Germania, Italia, Franța și Spania.

Copiii și persoanele cu dizabilități, printre cele mai expuse grupuri

Raportul subliniază că minorii din comunitățile rome, copiii instituționalizați și copiii străzii sunt deosebit de vulnerabili la traficul de persoane.

Având în vedere că multe victime au trecut anterior prin sistemul de protecție specială, GRETA atrage atenția asupra necesității de a spori resursele serviciilor de protecție a copilului și de a dezvolta programe sociale și economice dedicate minorilor aflați în situații de risc.

De asemenea, raportul evidențiază lacune majore în protejarea persoanelor cu dizabilități aflate în centre rezidențiale și solicită autorităților să asigure monitorizarea regulată, independentă și eficientă a acestor instituții.

Vulnerabilitatea lucrătorilor migranți și exploatarea prin muncă

GRETA își exprimă îngrijorarea față de creșterea numărului de lucrători migranți, în special proveniți din Asia de Sud, care se confruntă cu riscuri sporite de trafic și exploatare din cauza barierelor lingvistice, metodelor înșelătoare de recrutare și lipsei de protecție adecvate.

Experții solicită autorităților române să întărească protecția muncii, să licențieze agențiile de recrutare care intermediază angajarea lucrătorilor migranți și să monitorizeze anunțurile online de muncă frauduloase.

Identificarea victimelor și sprijinul acordat acestora – încă deficitar

Deși salută adoptarea, în 2023, a Mecanismului Național de Identificare și Referire a Victimelor Traficului de Persoane, GRETA avertizează asupra barierelor persistente în identificarea proactivă a victimelor, generate de lipsa de formare a specialiștilor și numărul insuficient de inspectori de muncă.

Raportul mai atrage atenția asupra nevoii de îmbunătățire a asistenței acordate victimelor, prin garantarea cazării sigure, finanțării adecvate și accesului la servicii medicale.

Trafic online și exploatare prin platforme digitale

În ultimii ani, autoritățile române au observat o creștere a utilizării platformelor online pentru recrutarea și exploatarea victimelor, inclusiv prin activități de tip videochat sexual.

Pentru a combate aceste riscuri, au fost derulate campanii de informare privind exploatarea online și programe de instruire pentru polițiști și procurori.

Poliția Română utilizează deja programe informatice forensice pentru detectarea exploatării sexuale online.

GRETA apreciază aceste măsuri și încurajează autoritățile să continue investițiile în instruire și instrumente digitale și să consolideze colaborarea cu companiile IT și furnizorii de internet.

Justiția și despăgubirile pentru victime – zone în care progresele sunt lente

În perioada 2020–2024, 764 de persoane au fost condamnate pentru infracțiuni de trafic de ființe umane. GRETA subliniază însă necesitatea formării și specializării suplimentare a anchetatorilor, procurorilor și judecătorilor, pentru a evita recalificarea cazurilor în infracțiuni mai puțin grave.

Alte probleme semnalate sunt durata excesivă a proceselor și implicarea unor funcționari publici în cazuri de trafic.

Numărul victimelor care au obținut despăgubiri în instanță este în creștere, dar puține primesc efectiv sumele acordate, întrucât bunurile confiscate de la traficanți nu sunt întotdeauna direcționate către compensarea victimelor.

GRETA solicită autorităților să revizuiască legislația pentru a permite victimelor exploatării sexuale să ceară compensații pentru câștigurile reținute de traficanți în urma exploatării lor.

