Consiliul de Securitate al ONU va avea o reuniune de urgență, în ziua de duminică, 14 aprilie 2024, în care va discuta atacul Iranului asupra Israelului.

Reuniunea Consiliului de Securitate va avea loc la cererea Israelului. Ședința Consiliului de Securitate are loc la sediul ONU din New York de la ora locală 16 (ora 20 GMT).

Imediat după ce Iranul a lansat atacul asupra teritoriului israelian, secretarul general al ONU, António Guterres, a transmis pe internet un mesaj în care “condamna cu putere” atacul organizat de Iran.

“I strongly condemn the serious escalation represented by the large-scale attack launched on Israel by Iran. I call for an immediate cessation of these hostilities. Neither the region nor the world can afford another war”, sublinia mesajul transmis de secretarul general al ONU.

Consiliul de Securitate are cinci membri permanenți, fiecare având drept de veto. Cei cinci membri permanenți sunt SUA, Marea Britanie, Franța, Rusia și China. Prin tradiție, Statele Unite susțin Israelul. Rusia, de obicei, susține Iranul. Prin veto, orice membru permanent poate bloca orice rezoluție a ONU.

Țările care sunt membri nepermanenți ai Consiliului de Securitate nu au drept de veto.

