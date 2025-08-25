Consilierul lui Trump spune că SUA ar putea prelua participații și în alte companii după Intel

Guvernul SUA ar putea achiziționa participații și în alte companii, după ce a făcut acest lucru cu producătorul de cipuri Intel, a declarat luni Kevin Hassett, principalul consilier economic al președintelui Donald Trump, scrie AFP.

Hassett, director al Consiliului Economic Național, a menționat într-un interviu pentru CNBC planurile lui Trump de a crea un fond suveran de investiții, precizând că „sunt sigur că, la un moment dat, vor exista mai multe tranzacții” în industria semiconductorilor sau în alte sectoare.

El răspundea astfel unei întrebări privind dacă recenta înțelegere prin care guvernul SUA va prelua o participație de 10% la Intel marchează începutul unei strategii mai ample, aplicabile și altor industrii susținute financiar de autorități.

Conform acordului, guvernul american va primi 433,3 milioane de acțiuni ordinare Intel, reprezentând o participație de 9,9%, a precizat compania într-un comunicat anterior. Investiția se ridică la 8,9 miliarde de dolari, finanțată parțial dintr-un grant de 5,7 miliarde de dolari acordat, dar încă neplătit, prin legea CHIPS and Science Act – o inițiativă majoră adoptată sub administrația Biden, criticată însă de Trump.

Hassett a subliniat că, spre deosebire de trecut, când guvernul „pur și simplu dădea bani companiilor”, de această dată este vorba de acțiuni „fără drept de vot”, ceea ce înseamnă că statul nu intenționează să intervină în modul în care acestea sunt administrate.

Criticii avertizează însă că astfel de măsuri ar putea afecta viabilitatea companiilor dacă deciziile de business sunt percepute ca fiind dictate de factori politici.

În februarie, la scurt timp după revenirea lui Trump la Casa Albă, a fost publicat un plan pentru crearea unui fond suveran de investiții al SUA, similar celor existente în alte mari economii. Acest tip de fond administrează rezervele excedentare ale unui stat, provenite în general din resurse naturale sau excedente comerciale, cu scopul de a genera câștiguri pe termen lung.

Pentru moment, Hassett a explicat că înțelegerea cu Intel a fost „o circumstanță cu totul specială, având în vedere sumele uriașe alocate companiei prin CHIPS Act.”

