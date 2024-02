Consilierul care a înjurat oribil în ședința de la Primărie susține că nu se referea la Clotilde Armand

Consilierul Armand Dinu Gheorghe a transmis un mesaj în care susține că înjurătura pe care a rostit-o în ședința Consiliului Local al Sectorului 1 nu o viza pe Clotilde Armand.

Incidentul s-a produs în ziua de 7 februarie 2024, în contextul în care între primarul Sectorului 1, Clotilde Armand (USR) și membri din alte partide ai Consiliului Local al Sectorului 1 există mari divergențe. Înregistrarea în care se aude cum consilierul local al PNL înjură pe cineva a fost făcută publică de filiala USR Sector 1.

Armand Dinu Gheorghe este chiar liderul membrilor PNL din Consiliul Local al Sectorului 1. După ce respectiva înregistrare a ajuns în spațiul public, Armand Dinu Gheorghe a transmis următorul comunicat:

“Referitor la inregistrarea care circula astazi in spatiul public, din cadrul sedintei de

Consiliu Local la Primaria Sectorului 1, doresc sa transmit urmatoarele:

Cer scuze public cetatenilor pentru limbajul folosit. Nu ma caracterizeaza si nu ar fi

trebuit sa recurg la un asemenea limbaj. In nici o discutie publica sau privata nu

incurajez o astfel de escaladare a limbajului din partea nimanui. Astazi am invatat o

lectie.

Discutia intre mine si colegul meu consilier local nu se refera la Clotilde Armand. Ca in

alte contexte anterioare, aceasta cauta orice motiv pentru a se victimiza si a justifica

dezastrul administrativ din Sectorul 1.

Asa cum am sustinut in toti cei 4 ani de mandat Armand, imi doresc sa discutam despre

proiecte pentru cetateni, despre stadiul proiectelor asumate acum 4 ani, despre solutii

pentru Sectorul 1. Primarul Sectorului 1 stie sa creeze scandal din orice si incearca sa

ascunda adevaratele probleme ale administratiei cu astfel de subiecte”

