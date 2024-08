Consilierul ministrului Sănătății, Alexandru Rafila, Gabriel Diaconu caută scuze și explicații medicilor acuzați că au omorât cu premeditare pacieți aflați la ATI, în spitalul Sfântul Pantelimon din București.

Astfel, Gabriel Diaconu, psihiatru și consilierul onorofic a Ministrului Sănătății Alexandru Rafila, a scris pe rețelele sociale o postare intitulată „Ce are, ce n-are sens, în scandalul de la spitalul Sfântul Pantelimon”. Gabriel Diaconu se întreabă dacă decizia unui medic de a lăsa să moară un pacient aflat în stare foarte gravă nu poate fi considerată folositoare în anumite situații:

„Întrebarea e de ce? Cui prodest? Câtă vreme ai – ipotetic – toate paturile din ATI blocate, și ai cazuri cu șanse mai bune de supraviețuire în UPU care nu pot fi transferate, este un gest compasionat să curmi suferința unui bolnav cu șanse minime de supraviețuire ca să faci loc altuia care poate va trăi? Asta s-a întâmplat, dacă asta s-a întâmplat, acolo?”

”Continui să îmi mențin părerea că în scandalul de la spitalul Sf. Pantelimon, unde mai mulți medici sunt acuzați c-ar fi scăzut intenționat medicația unor pacienți terminali cu scopul de-a precipita decesul, nu reflectă neapărat adevărul, deci ne uităm la anatomia unei mistificări”.

”Procurorii spun o narațiune folosind anumită optică, probatoriu, și caută să-și dovedească teza. ”

Ministrul Rafila caută interimari pentru Spitalul Sf. Pantelimon. Directorii au demisionat

După comunicatul Parchetului, ministrul Sănătății a cerut demisia managerului și a directorului medical de la Spitalul Sf. Pantelimon

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a declarat la Digi24 că managerul și directorul medical de la Spitalul Sf. Pantelimon din București și-au dat demisia și spune că acum caută persoane care să conducă interimar spitalul din Capitală.

„Comunicatul Parchetului m-a pus pe gânduri și am cerut demisii. Am cerut demisii, pentru că acolo deja era o problemă care punea în discuție credibilitatea serviciilor oferite de spital. Acest lucru care dura de mai multe luni avea un impact foarte mare asupra credibilității și încrederii oamenilor în spitale, în acest spital în particular. Am discutat personal cu managerul, a înțeles solicitarea și motivația ei, directorul medical și-a depus demisia, managerul la fel, trebuie să asigurăm interimatul funcțional al acestui spital, să găsim persoanele care să conducă interimar un spital de urgență din București”.

