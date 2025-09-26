Conor McGregor, revenire șocantă! Va lupta în 2026 la „Casa Albă” pentru 100 de milioane de dolari

Fostul campion UFC primește și 100 de „Vize de Aur” pentru familie și prieteni

Conor McGregor (37 de ani), dublu campion UFC la categoriile pană și ușoară, a confirmat că va reveni în cușcă după o absență de patru ani, într-un eveniment istoric ce va avea loc chiar la „Casa Albă”, în vara lui 2026.

Irlandezul va încasa 100 de milioane de dolari, la care se adaugă 100 de „Vize de Aur” americane oferite lui și apropiaților săi. Gala ar urma să fie organizată în jurul datei de 4 iulie 2026, când SUA marchează 250 de ani de la Declarația de Independență.

„100 de milioane de dolari pentru a lupta la Casa Albă, împreună cu 100 de „Vize de Aur” americane pentru mine, familia și prietenii mei. Aștept cu nerăbdare să distrez din nou lumea sporturilor de contact”, a scris McGregor pe Twitter, citat de sportal.bg.

„Campionul campionilor se întoarce”

Starul irlandez promite un spectacol total: „Am atât de multă agresivitate acumulată pe care trebuie să o eliberez. Voi lovi mai puternic și cu mai multă otravă decât oricând. Loviturile mele șuieră în aer ca rachetele! De aceea și așa dețin fiecare record financiar din istoria sporturilor de contact. Ne vedem curând, copii”, a transmis acesta.

Deși nu există încă adversari confirmați oficial, printre numele vehiculate pentru gala de la Washington se află Jon Jones, recent retras, și neînvinsul Khamzat Chimaev, actual campion UFC la categoria mijlocie.

Evenimentul ridică provocări logistice uriașe, fiind nevoie de un plan special de securitate, dat fiind că printre participanți se vor număra politicieni de rang înalt, inclusiv Donald Trump, dar și numeroase vedete.

McGregor, ani controversați în afara octogonului

În cei patru ani de pauză, irlandezul a rămas în atenția publicului mai degrabă prin scandaluri. A fost găsit vinovat într-un proces civil de agresiune sexuală pentru un incident din 2018, iar în prezent se confruntă cu un nou proces legat de acuzații similare din 2023.

Totodată, McGregor a flirtat și cu politica, anunțându-și candidatura la președinția Irlandei, dar s-a retras rapid, după ce demersul său nu a primit sprijinul necesar.

Revenirea sa în UFC, cu o bursă record, promite să devină unul dintre cele mai spectaculoase și controversate evenimente sportive din ultimii ani.

