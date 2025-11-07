Aleșii americani avertizează că reducerea prezenței militare subminează angajamentele Statelor Unite față de NATO și Europa de Est

Mai mulți membri ai Congresului Statelor Unite au transmis o scrisoare oficială secretarului Apărării, Pete Hegseth, în care își exprimă îngrijorarea profundă față de intenția Pentagonului de a retrage 700 de militari americani din România.

Potrivit acestora, măsura ar fi una „prematură și periculoasă”, într-un moment în care războiul din Ucraina continuă, iar flancul estic al NATO se confruntă cu amenințări constante din partea Rusiei.

Congresmenii avertizează că decizia „subminează angajamentele Statelor Unite față de Europa și NATO, precum și eforturile de a menține o poziție fermă în fața agresiunii ruse”.

„Muniție politică” pentru Kremlin

În document, aleșii americani subliniază că retragerea trupelor ar contrazice obiectivul președintelui Donald Trump de a obține „o pace durabilă” în Ucraina și ar trimite un semnal de slăbiciune adversarilor strategici ai SUA.

O astfel de mișcare, afirmă ei, ar oferi Kremlinului „muniție politică” pentru a susține că Statele Unite se retrag din Europa „exact în momentul în care Ucraina și aliații europeni au cea mai mare nevoie de sprijin”.

România, „aliat solid și partener de încredere”

Semnatarii scrisorii laudă contribuția României la securitatea regională și la consolidarea NATO pe flancul estic. Ei amintesc că Bucureștiul a crescut cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB, găzduiește baza antirachetă Aegis Ashore și participă activ la protecția Mării Negre.

„România este un aliat solid și un partener de încredere. Ea a demonstrat un angajament constant față de valorile și obiectivele NATO”, se arată în documentul transmis secretarului Apărării.

Congresmenii menționează, de asemenea, acțiunile provocatoare recente ale Rusiei – inclusiv incursiuni cu drone în Polonia și România, zboruri neautorizate peste spațiul aerian al Estoniei și intensificarea războiului hibrid.

Solicitare fermă: menținerea prezenței americane în România

Legiuitorii cer reconsiderarea imediată a deciziei Pentagonului și solicită explicații clare Congresului privind modul în care administrația intenționează să întărească relația transatlantică și să mențină angajamentele față de NATO.

Mesajul lor este unul categoric:

„SUA trebuie să rămână prezente și puternice în România, nu să dea semne de retragere în fața Rusiei.”

