Partidul Social Democrat organizează vineri, 8 noiembrie, un congres extraordinar pentru alegerea noii conduceri și pentru modificarea Statutului formațiunii. Evenimentul are loc la Romexpo, începând cu ora 13:00, iar Sorin Grindeanu este singurul candidat la funcția de președinte al PSD.

Actualul lider interimar, Sorin Grindeanu, a transmis, cu o zi înainte de congres, un mesaj prin care subliniază importanța momentului pentru viitorul partidului.

„Mâine începem un nou capitol pentru Partidul Social Democrat și pentru România. Un capitol bazat pe responsabilitate, unitate și soluții pentru români și economia românească. (…) Congresul PSD este despre recunoașterea propriului drum și despre așteptările pe care fiecare membru al PSD le are de la conducerea celei mai mari forțe politice de centru-stânga din România”, a scris Sorin Grindeanu pe pagina sa de Facebook.

Congresul are loc după demisia lui Marcel Ciolacu, survenită în urma alegerilor prezidențiale din luna mai, când Grindeanu a preluat interimatul la conducerea partidului.

Titus Corlățean s-a retras din cursă

Deși inițial își anunțase intenția de a candida la președinția PSD, Titus Corlățean a decis să se retragă din competiție.

„Traversăm o criză extrem de complicată, de dificilă și știm care sunt motivele. Este nevoie de o echipă nouă în conducerea PSD, de oameni pregătiți, profesioniști, de bună calitate”, declara Corlățean în august.

Ulterior, acesta a renunțat oficial la candidatură:

„PSD a devenit un spațiu dominat de tranzacții, frici și calcule personale. (…) Închei acest drum după 24 de ani de loialitate față de partid, cu fruntea sus. Nu regret nimic. România are nevoie de o altă direcție. Și merităm mai mult.”

Astfel, Sorin Grindeanu rămâne singurul candidat pentru șefia partidului, cu moțiunea intitulată „Uniți pentru români. Puternici, doar împreună”.

Un apel la modernizare și unitate

În documentul de candidatură, Grindeanu vorbește despre reformarea partidului și adaptarea lui la noile realități politice și sociale.

„Această moțiune este un exercițiu de luciditate colectivă. (…) Partidul Social Democrat trebuie să fie un spațiu de merit, de competență și de idei. (…) Schimbarea nu înseamnă înlocuirea oamenilor, ci înlocuirea inerției cu inspirația.”

El propune, de asemenea, modificarea Statutului PSD, prin renunțarea la eticheta de „partid progresist”.

„PSD reafirmă că este un partid modern de centru-stânga, național și echilibrat (…). Noua formulare a statutului reflectă, fără nicio urmă de ambiguitate, ceea ce PSD este și a fost întotdeauna: un partid al României, nu al experimentelor ideologice.”

O conducere extinsă, cu 25 de membri

Echipa propusă de Sorin Grindeanu include cinci prim-vicepreședinți și 20 de vicepreședinți, dintre care opt pe regiuni și 12 pe domenii-cheie.

Printre cei nominalizați se numără:

Gabriela Firea, vicepreședinte pentru regiunea București-Ilfov;

Vasile Dîncu, responsabil pentru afaceri europene, apărare și siguranță națională;

Bogdan Ivan, Victor Negrescu, Marius Oprescu, Ionuț Pucheanu și Corneliu Ștefan – propuși ca prim-vicepreședinți.

Pentru funcția de secretar general candidează Claudiu Manda, iar pentru secretar general adjunct, Mihai Weber.

Foștii lideri, prezenți la eveniment

La congresul de vineri au fost invitați Adrian Năstase, Mircea Geoană și Victor Ponta, foști președinți ai partidului. Viorica Dăncilă nu va participa, fiind plecată din țară.

Marele absent al evenimentului este Liviu Dragnea, care nu a fost invitat.

Sorin Grindeanu a explicat că fostul lider PSD „are anumite restricții de a participa la astfel de evenimente”.

