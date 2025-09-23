Confuzie la Paris! Gyokeres a primit premiul UEFA pentru cel mai bun marcator, în timp ce „Gheata de Aur” i-a revenit lui Mbappé

Două trofee diferite, două metodologii distincte: UEFA recompensează numărul total de goluri, ESM aplică un sistem de coeficienți.

La gala organizată luni la Paris, Viktor Gyokeres, actual atacant al lui Arsenal, a primit din partea UEFA trofeul „Gerd Muller”, distincție care recompensează cel mai bun marcator al sezonului 2024/2025. Suedezul a impresionat în tricoul lui Sporting Lisabona, unde a reușit 39 de goluri.

Premierea lui Gyokeres a stârnit însă confuzie, întrucât trofeul „Gheata de Aur” – considerat de mulți drept premiul tradițional al golgheterilor – a fost adjudecat de Kylian Mbappé, autor a 31 de goluri în La Liga pentru Real Madrid.

De ce există două trofee diferite

Explicația stă în metodologiile distincte. UEFA acordă premiul „Gerd Muller” strict pentru numărul total de goluri marcate într-un sezon competițional. În schimb, European Sports Magazines (ESM), organizația care oferă „Gheata de Aur”, folosește un sistem de coeficienți introdus în 1996.

Astfel, golurile din cele mai puternice campionate (Spania, Anglia, Italia, Franța și Germania) sunt cotate dublu, în timp ce reușitele din alte ligi valorează doar 1,5 puncte. Concret, cele 39 de goluri ale lui Gyokeres în Portugalia au fost „ponderate” diferit față de cele 31 ale lui Mbappé în La Liga, motiv pentru care francezul a ieșit câștigător la categoria ESM.

Kylian Mbappé nu a fost prezent la eveniment, anunțând din timp că nu intenționează să participe. Programul încărcat al lui Real Madrid, care urma să joace marți seară cu Levante, dar și tensiunile rămase după scandalul „Vinicius Jr.” din 2024, au contribuit la absența sa.

Starul francez a transmis totuși un mesaj de felicitare colegului său din naționala Franței, Ousmane Dembele, laureatul Balonului de Aur 2025: „E emoționant, fratele meu. Îl meriți de 1000 de ori”, a scris Mbappé pe Instagram.

