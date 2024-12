Conflict între De Bruyne și Guardiola? Gary Neville sugerează tensiuni în vestiarul lui City

Manchester City traversează o perioadă de criză, iar Gary Neville crede că relația dintre Pep Guardiola și Kevin De Bruyne ar putea fi una tensionată, alimentând speculațiile privind situația internă a campioanei Angliei.

Liverpool a învins-o categoric pe Manchester City, scor 2-0, în etapa recentă din Premier League, trimițând echipa lui Pep Guardiola la 11 puncte distanță de primul loc. Aceasta a fost a șaptea partidă consecutivă fără victorie pentru City, iar seria negativă include patru înfrângeri consecutive în campionat, o premieră în cariera lui Guardiola.

Gary Neville: „Ceva se întâmplă la City”

În contextul acestor rezultate slabe, Gary Neville, fost fundaș al rivalei Manchester United, a lansat ipoteza unui conflict între Pep Guardiola și Kevin De Bruyne. Belgianul, considerat unul dintre cei mai valoroși jucători din istoria recentă a Premier League, a revenit după o accidentare, dar a fost folosit doar sporadic, lucru considerat „ciudat” de Neville.

„Evident, ceva se întâmplă la City. Faptul că De Bruyne joacă atât de puțin e neașteptat și bizar. Vorbim de un jucător esențial pentru succesul lui City în ultimele cinci sezoane. Guardiola are control total asupra clubului și, probabil, plănuiește o reconstrucție a lotului. Totuși, absența lui De Bruyne din primul 11 ridică multe semne de întrebare”, a declarat Neville pentru Sky Sports.

Deși Pep Guardiola a invocat motive medicale pentru utilizarea limitată a lui De Bruyne, speculațiile privind un conflict sunt alimentate de faptul că mijlocașul mai are doar câteva luni de contract cu echipa de pe Etihad.

Pep Guardiola neagă tensiunile și cere răbdare

În ciuda speculațiilor, Pep Guardiola a negat orice existență a unui conflict cu jucătorii săi, subliniind că relația sa cu echipa rămâne solidă.

„Liverpool a început incredibil de tare, iar noi nu am reușit să ținem pasul. Cu toate acestea, nu am cum să-mi condamn jucătorii. Am trăit multe momente frumoase împreună și vreau să fiu alături de ei, să îi sprijin în această perioadă dificilă”, a spus Guardiola.

Managerul catalan a semnat recent prelungirea contractului cu Manchester City până în 2027, declarându-se mai motivat ca niciodată să readucă echipa în vârful fotbalului englez.