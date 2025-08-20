Conflict deschis între Isak și Newcastle! Atacantul forțează plecarea, clubul rămâne ferm pe poziții

Alexander Isak acuză conducerea de promisiuni încălcate, în timp ce Newcastle îl anunță că nu există condiții pentru un transfer.

Situația dintre Alexander Isak (25 de ani) și Newcastle United a escaladat după schimbul de mesaje din ultimele ore. Atacantul suedez a transmis printr-o postare pe rețelele de socializare că relația cu clubul nu mai poate continua, invocând promisiuni neonorate.

„Adevărul e că s-au făcut promisiuni, iar clubul cunoaște poziția mea de multă vreme. Să pretindem acum că aceste probleme au apărut abia recent este înșelător. Am ales să păstrez tăcerea mult timp, în timp ce alții au vorbit. Această tăcere le-a permis unora să promoveze propria versiune a evenimentelor. Când promisiunile sunt încălcate și încrederea se pierde, relația nu mai poate continua. Asta este situația în care mă aflu acum și motivul pentru care cred că o schimbare este în interesul tuturor, nu doar al meu”, a scris Isak.

Newcastle, reacție oficială: „Am fost clari”

Clubul a reacționat rapid, printr-un comunicat în care a respins categoric posibilitatea unui transfer în această vară și a transmis că suedezul este așteptat să revină la antrenamente:

„Suntem dezamăgiți că am fost alertați cu privire la o postare pe rețelele de socializare a lui Isak. Alex rămâne sub contract și niciun oficial al clubului nu și-a luat vreodată angajamentul că el ar putea părăsi Newcastle United în această vară! Am fost clari în a spune că nu s-au îndeplinit condițiile unei vânzări. Alex rămâne parte a familiei noastre și va fi binevenit la echipă când va fi gata să se alăture colegilor săi”, se arată în mesaj.

Contextul tensionat vine după ce Newcastle a încercat, fără succes, să aducă un înlocuitor pentru Isak. „Coțofenele” au ratat transferurile lui Joao Pedro, Liam Delap, Hugo Ekitike și Benjamin Sesko, iar acest lucru a întărit poziția clubului de a nu accepta ofertele lui Liverpool, considerate insuficiente.

Isak a fost lăsat în afara lotului de Eddie Howe în prima etapă a Premier League, remiza 0-0 cu Aston Villa, iar viitorul său rămâne în aer. Newcastle cere 180 de milioane de euro pentru a-l lăsa să plece, sumă pe care „cormoranii” nu au fost dispuși să o plătească.

