Confidențialitatea utilizatorilor, în pericol: guvernele pun presiune pe criptarea end-to-end și VPN-uri

Confidențialitatea digitală este amenințată la nivel global, pe măsură ce mai multe guverne explorează metode de acces la datele personale ale cetățenilor. În Statele Unite, se discută legislație care ar putea interzice utilizarea VPN-urilor, în timp ce în Europa există inițiative de scanare a conținutului dispozitivelor pentru a identifica comportamente „ilegale”. În Marea Britanie, Apple a fost nevoită să reducă nivelul de securitate al iPhone-urilor pentru milioane de utilizatori, provocând îngrijorări masive privind protecția datelor.

Guvernele pun presiune pe criptarea end-to-end și VPN-uri

Autoritățile, în special FBI, susțin că „criptarea rezistentă la ordine judiciare” reprezintă o problemă majoră de siguranță publică. În aceste „spații digitale lipsite de reglementări”, infractorii ar exploata copii, ar desfășura traficul de persoane, ar răspândi propaganda teroristă și ar distribui droguri periculoase precum fentanilul, toate evitând supravegherea autorităților. Problema nu se limitează la „dark web” sau la site-uri obscure, ci include și aplicațiile cele mai populare din SUA – WhatsApp, Google Messages, iMessage și Facebook Messenger – care folosesc criptarea end-to-end, notează Forbes.com.

Criptarea end-to-end înseamnă că nici platformele, nici autoritățile nu pot accesa conținutul mesajelor în tranzit, chiar și cu mandat judecătoresc. FBI solicită „criptare gestionată responsabil”, adică furnizorii să poată decripta datele doar în urma unui proces legal în SUA. Aceeași presiune se resimte și în Europa și Marea Britanie, iar politicienii explorează standarde internaționale comune, precum cele promovate de organizația Five Eyes.

Experții avertizează că slăbirea criptării pentru autorități ar putea deschide ușa și infractorilor. Ironia face ca FBI să fi recomandat recent cetățenilor să evite anumite aplicații de mesagerie în contextul atacurilor cibernetice ale hackerilor chinezi, deși ulterior și-a nuanțat avertismentul pentru a susține utilizarea criptării gestionate responsabil.

Pe scurt, lupta dintre securitatea publică și protecția confidențialității digitale se intensifică la nivel global, iar utilizatorii riscă să piardă controlul asupra propriilor date dacă presiunile guvernamentale continuă să crească. Companiile tehnologice și activiștii pentru drepturile digitale avertizează că orice compromis în criptarea end-to-end ar putea avea consecințe grave, nu doar pentru „cei răi”, ci și pentru milioane de cetățeni obișnuiți.

