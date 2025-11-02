Potrivit unui raport realizat de Kyiv School of Economics (KSE), B4Ukraine și Squeezing Putin Initiative, companiile germane au plătit aproape 1,72 miliarde de euro în impozite către Rusia de la începutul invaziei în Ucraina, sprijinind indirect economia de război a Kremlinului.

„Companiile susțin economia de război a Rusiei prin taxele pe care le plătesc”, a declarat Nezir Sinani, directorul organizației B4Ukraine.

Companiile germane reprezintă al doilea mare contributor la bugetul Rusiei după firmele americane, care au plătit 1 miliard de euro în 2024, în timp ce firmele germane au cheltuit 513,5 milioane de euro.

Firmele germane încă active în Rusia

Sute de companii germane și-au menținut operațiunile în Rusia, inclusiv Hochland (brânzeturi) și Knauf (gips). Legal, acestea nu încalcă sancțiunile UE, însă implicarea lor financiară sprijină indirect efortul militar al Moscovei.

Hochland explică pentru Euronews: „avem o responsabilitate față de cei circa 1.800 de angajați și familiile lor”.

Costul ieșirii din Rusia

Retragerea firmelor este dificilă și scumpă. În 2024, autoritățile ruse au majorat impozitul pentru vânzarea unei afaceri de la 15% la 35%, iar pentru tranzacții mari este necesară aprobarea directă a președintelui Vladimir Putin.

Suma totală plătită de companiile străine de la începutul războiului se ridică la peste 51,8 miliarde de euro, echivalentul aproape jumătate din bugetul de apărare al Rusiei pentru 2025, suficient pentru a finanța peste 1 milion de soldați sau aproximativ 10.000 de drone de atac.

Criticii cer o retragere imediată a firmelor care contribuie la bugetul Kremlinului, considerând că menținerea afacerilor în Rusia susține direct efortul militar împotriva Ucrainei.

„Numărul companiilor germane care susțin economia rusă e inacceptabil de mare”, a adăugat Sinani.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.