Compania spaniolă Iberdrola plănuiește să investească 58 de miliarde de euro până în 2028

Gigantul energetic spaniol Iberdrola a anunțat miercuri un plan de investiții de 58 de miliarde de euro până în 2028, concentrându-se în principal pe Marea Britanie și Statele Unite, în efortul de a-și crește profiturile, scrie AFP.

Compania estimează că va angaja 15.000 de persoane suplimentare în această perioadă, extinzându-și astfel forța de muncă de la cei 42.000 de angajați actuali, conform unui comunicat oficial.

Iberdrola este unul dintre principalii producători și distribuitori de electricitate, cu aproape 80% din producția proprie provenind din surse regenerabile. Marea Britanie va fi principala destinație a investițiilor, cu 20 de miliarde de euro, urmată de Statele Unite, cu 16 miliarde de euro. Spania și Portugalia vor beneficia de 9 miliarde de euro, Brazilia de 7 miliarde de euro, iar alte țări din Uniunea Europeană și Australia de aproximativ 5 miliarde de euro.

Programul de investiții se aliniază strategiei Iberdrola de a se concentra pe piețele cele mai profitabile, conform unui plan anterior care prevedea 55 de miliarde de euro de investiții în perioada 2026–2031. Conform companiei, aceste investiții ar urma să genereze un profit net de 7,6 miliarde de euro în 2028, comparativ cu 5,6 miliarde de euro estimate pentru 2024.

Anunțul vine după ce Iberdrola a raportat o scădere de 14% a profitului net în prima jumătate a anului 2025, la 3,56 miliarde de euro față de aceeași perioadă a anului trecut. Declineul a fost influențat parțial de vânzarea a 13 centrale electrice din Mexic către guvernul mexican, tranzacție finalizată după un an de dispute prelungite cu autoritățile locale.

