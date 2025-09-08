Compania Apple este vizată de o nouă acțiune în instanță în Statele Unite, fiind acuzată că ar fi folosit în mod ilegal cărți piratate pentru a-și antrena modelele de inteligență artificială.

Procesul a fost intentat în California de Nord de scriitorii Grady Hendrix și Jennifer Robertson, care cer deschiderea unei proceduri colective împotriva gigantului american Apple.

Cei doi autori susțin că Apple ar fi utilizat o colecție de cărți piratate cunoscută sub numele Books3 pentru dezvoltarea modelelor lingvistice OpenELM și Foundation Language Models.

Potrivit documentelor depuse la dosar, acuzațiile se sprijină inclusiv pe informații publicate de Apple despre modul în care își dezvoltă sistemele AI.

Scriitorii cer daune și distrugerea datelor

Hendrix și Robertson solicită instanței ca procesul să fie extins la nivel colectiv, ceea ce ar permite obținerea de daune din partea Apple și ștergerea seturilor de date care conțin opere piratate.

Cazul Apple se înscrie într-un trend global al litigiilor privind drepturile de autor în AI. Recent, compania Anthropic a acceptat să plătească 1,5 miliarde de dolari pentru a închide un proces similar.

De asemenea, giganți precum OpenAI și Meta sunt implicați în multiple acțiuni juridice legate de modul în care și-au antrenat modelele lingvistice.

