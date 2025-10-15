Comitetul pentru Prevenirea Torturii (CPT) cere măsuri urgente după constatarea unor tratamente „inumane și degradante” aplicate pacienților din spitalele psihiatrice din România.

Comitetul pentru Prevenirea Torturii al Consiliului Europei a publicat miercuri un raport sever, prin care cere României să remedieze „deficiențele grave” privind condițiile de detenție și îngrijire a pacienților din spitalele de psihiatrie.

Potrivit documentului, unele practici observate „ar putea constitui tratament inuman și degradant” și reprezintă o încălcare continuă a articolului 3 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

Maltratări și violență în spitale

CPT a vizitat în 2024 spitalele psihiatrice Săpoca, Pădureni-Grajduri, Jebel și Ștei, pentru a evalua condițiile de trai și modul de tratament aplicat pacienților.

La unitățile din Pădureni-Grajduri, Ștei și Săpoca, delegația a primit „numeroase alegaţii credibile şi consecvente de maltratare fizică” din partea personalului auxiliar. Aceste abuzuri ar fi constat în „pălmuit, împins, tras de urechi şi de păr, lovire cu pumnul, cu obiecte şi cu piciorul, inclusiv în timp ce pacientul stătea întins pe podea”, se arată în raport.

La Spitalul Ștei, comitetul a fost informat chiar despre folosirea unei arme cu descărcare electrică împotriva pacienților – incident aflat în prezent sub investigația autorităților.

Decese prin neglijență și lipsă de supraveghere

Raportul CPT semnalează o practică „neglijentă” care a dus la opt decese prin sufocare cu alimente în ultimii trei ani, în trei dintre cele patru spitale vizitate.

Potrivit concluziilor, pacienții aflați în pericol nu sunt identificați corespunzător, iar măsurile de siguranță privind alimentația sunt inexistente sau insuficiente.

Deși unele secții erau în proces de renovare, comitetul descrie zonele de cazare ca fiind „dezolante, lipsite de personalizare și cu aspect carceral”.

Supraaglomerarea rămâne o problemă majoră: la Spitalul Pădureni-Grajduri, cel puțin 78 din cei 409 pacienți erau nevoiți să împartă paturile.

CPT subliniază și deficitul grav de personal medical, care afectează atât calitatea îngrijirii, cât și siguranța pacienților, favorizând utilizarea excesivă a izolării și a imobilizării fizice sau chimice.

Reacția autorităților române

Consiliul Europei precizează că autoritățile de la București au transmis un răspuns detaliat, prezentând măsuri luate sau planificate pentru aplicarea recomandărilor.

Printre acestea se numără identificarea pacienților cu risc de sufocare, instruirea personalului și supravegherea sporită din partea conducerii spitalelor pentru a preveni abuzurile.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.