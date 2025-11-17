Cheltuielile pentru apărare ar urma să crească gradual, de la 1,6% din PIB în 2024 la 2% în 2027, iar datoria publică ar putea ajunge la aproximativ 63% din PIB

Comisia Europeană a revizuit în scădere prognoza de creștere economică a României pentru acest an, estimând acum un avans de 0,7% al PIB, față de 1,4% prognozat în primăvară, și a avertizat că deficitul bugetar va rămâne ridicat, la 8,4% din PIB în 2025 și 6,2% în 2026, potrivit raportului de toamnă, scrie Agerpres. Deficitul de cont curent ar urma să se reducă treptat, la 7,9% din PIB în 2025 și 6,4% în 2026.

Potrivit CE, creșterea economică redusă se explică prin consolidarea fiscală necesară, care limitează consumul privat și public, afectat suplimentar de inflație. În pofida acestui context, economia va continua să avanseze modest datorită redresării investițiilor private, creșterii cheltuielilor cu fonduri europene și exporturilor nete. Pentru 2026, creșterea PIB ar urma să fie de 1,1%, iar în 2027 de 2,1%, pe fondul atenuării ritmului consolidării fiscale.

Raportul subliniază că politica fiscală restrictivă va tempera consumul public și privat și va încetini angajarea. Rata șomajului ar urma să depășească ușor 6% în 2025, pentru ca apoi să scadă la 5,6% în 2026 și 2027. În același timp, influxul de forță de muncă din străinătate arată o cerere puternică în anumite sectoare, precum construcțiile și serviciile.

Inflația, după ce a scăzut la 5,8% în 2024, a accelerat în trimestrul trei din 2025, ajungând la 8,6% în septembrie, ca urmare a eliminării plafonării prețurilor la energie electrică. Pentru 2025, CE estimează o inflație medie de 6,7%, care ar urma să scadă sub 6% în 2026, deși ridicarea plafonului la gazele naturale în 2026 ar putea tempera acest proces.

Deficitul guvernamental, care a atins 9,3% din PIB în 2024, ar urma să scadă treptat până la 5,9% în 2027, pe fondul adoptării pachetelor de consolidare fiscală. Cheltuielile pentru apărare ar urma să crească gradual, de la 1,6% din PIB în 2024 la 2% în 2027, iar datoria publică ar putea ajunge la aproximativ 63% din PIB, ca urmare a deficitelor primare ridicate și a plății dobânzilor.

Comisia Europeană avertizează că orice deviere semnificativă de la planul de consolidare fiscală ar putea afecta încrederea și stabilitatea macroeconomică. În același timp, implementarea completă a investițiilor din Facilitățile de Redresare și Reziliență rămâne o provocare, alături de incertitudinile legate de comerțul internațional.

Previziunile CE subliniază și o temperare a pieței muncii, cu efecte asupra consumului și importurilor, în timp ce exporturile rezistente contribuie la menținerea unui avans economic modest. Raportul va fi completat în primăvara anului 2026, când vor fi publicate noi previziuni economice pentru toate statele membre.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube