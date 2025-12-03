Comisia Europeană propune un „împrumut de reparații” pentru Ucraina, garantat cu activele rusești înghețate. Belgia rămâne principalul opozant

Uniunea Europeană se pregătește să avanseze un plan extrem de controversat pentru finanțarea Ucrainei printr-un împrumut garantat cu activele rusești înghețate în Europa – o schemă pe care Comisia Europeană o consideră esențială pentru evitarea unei crize financiare iminente la Kiev.

Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a anunțat miercuri două variante oficiale de sprijin: un împrumut bazat direct pe activele rusești înghețate și, ca variantă alternativă, un împrumut european finanțat prin îndatorare comună. Decizia vine după opoziția fermă exprimată de Belgia, statul ce găzduiește cea mai mare parte din fondurile rusești blocate.

Un pachet de 90 de miliarde de euro pentru următorii doi ani

Von der Leyen a prezentat un plan financiar de aproximativ 90 miliarde de euro, menit să acopere două treimi din necesitățile Ucrainei din 2026 și 2027. Restul ar urma să fie acoperit de alți parteneri occidentali. Liderii UE sunt așteptați să discute pachetul la summitul de la finalul lunii, în contextul în care fondurile actuale ale Kievului ar putea fi epuizate în primăvara viitoare.

După eșecul negocierilor din octombrie privind „împrumutul de reparații”, presiunea asupra liderilor europeni a crescut, mai ales după ce administrația Trump a sugerat folosirea unei părți a activelor înghețate într-un proiect comun americano-rus — propunere întâmpinată cu un refuz categoric din partea Bruxelles-ului.

Belgia, izolată dar fermă: „cel mai prost scenariu pentru noi”

Belgia, care prin Euroclear gestionează aproximativ 183 miliarde din cele 290 miliarde de euro aparținând Rusiei și blocate în Occident, avertizează că schema ar putea duce la procese internaționale și la riscuri financiare uriașe.

Ministrul belgian de externe, Maxime Prévot, a criticat dur propunerea Comisiei, afirmând că „nu este acceptabil să se folosească banii, iar Belgia să fie lăsată să suporte singură riscurile”. El a admis că Bruxelles-ul simte că „nu este ascultat”, în ciuda garanțiilor promise.

Comisia promite însă „mecanisme solide de protecție” pentru toate statele membre — inclusiv garanții financiare din partea UE și un cadru legal mai strict care să împiedice orice „dezghețare” accidentală a activelor, în special în contextul veto-urilor politice din unele state membre.

Miza geopolitică

Von der Leyen insistă că utilizarea activelor înghețate nu ar periclita eventuale negocieri de pace, ci ar „spori costul agresiunii Rusiei”, accentuând presiunea internațională asupra Moscovei.

Totodată, planul este privit ca un test al unității europene: în teorie, Belgia ar putea fi depășită prin vot, însă majoritatea statelor UE ezită să o izoleze, de teamă să nu genereze o criză politică internă chiar în țara ce găzduiește instituțiile europene.

Un compromis complicat la orizont

Comisia include în pachet și varianta preferată de Belgia: un împrumut european garantat din fonduri nealocate ale bugetului UE. Totuși, mai multe state rămân reticente la ideea unei datorii comune suplimentare.

În paralel, susținători vocali ai împrumutului bazat pe activele rusești — precum șefa diplomației europene, Kaja Kallas — afirmă că această soluție ar întări poziția UE în raport cu Moscova și ar reprezenta „opțiunea cea mai realistă” pentru a asigura finanțarea continuă a Ucrainei.

