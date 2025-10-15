Comisia Europeană a sancționat mărcile de lux Gucci, Chloé și Loewe cu peste 157 de milioane de euro, acuzându-le că au conspirat pentru a menține artificial prețurile ridicate ale produselor lor, potrivit unui comunicat citat de Deutsche Welle.

Executivul european a precizat că aceste companii „au restricționat capacitatea comercianților terți independenți cu care lucrează de a-și stabili propriile prețuri de vânzare cu amănuntul online și offline”, impunându-le prețuri minime de vânzare.

Potrivit Comisiei, acțiunile celor trei branduri au avut un impact direct asupra pieței, ducând la prețuri mai mari și la reducerea opțiunilor pentru consumatori.

„Cele trei companii de modă au interferat cu strategiile comerciale ale comercianților lor cu amănuntul prin impunerea de restricții, cum ar fi obligarea lor să nu se abată de la prețurile de vânzare cu amănuntul recomandate, rate maxime de reducere și perioade specifice pentru vânzări”, a transmis instituția europeană.

Comisia a subliniat că acest tip de comportament constituie o încălcare clară a normelor UE privind concurența.

Reacția companiilor implicate

Kering, grupul francez care deține Gucci, a declarat că a colaborat pe deplin cu ancheta UE și că amenda a fost deja contabilizată în rezultatele financiare din primul semestru al anului 2025. Compania a raportat venituri de 17,2 miliarde de euro în 2024.

De cealaltă parte, Richemont, holdingul elvețian care controlează marca Chloé, și LVMH, proprietarul Loewe, nu au oferit comentarii oficiale privind decizia Comisiei Europene.

Richemont a înregistrat venituri anuale de 19,5 miliarde de euro în 2023, iar LVMH — gigantul francez al luxului — a raportat 84,7 miliarde de euro în 2024.

