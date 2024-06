Comisia Europeană a aprobat achiziționarea Alpha Bank România de către UniCredit

Comisia Europeană a aprobat preluarea controlului exclusiv asupra Alpha Bank Romania S.A. de către UniCredit S.p.A. din Italia.

Această aprobare a fost acordată în baza “Regulamentului UE privind concentrările economice”, anunță un comunicat de presă transmis de Comisia Europeană la data de 12 iunie 2024.

Tranzacția dintre Alpha Bank România și UniCredit S.p.A. se referă în principal la servicii bancare și financiare din România, cum ar fi serviciile bancare pentru persoane fizice și juridice, serviciile de piață financiară și alte servicii financiare.

Comisia a concluzionat că tranzacția notificată nu ar ridica probleme de concurență, date fiind pozițiile de piață limitate ale societăților care rezultă

“Comisia a concluzionat că tranzacția notificată nu ar ridica probleme de concurență, date fiind pozițiile de piață limitate ale societăților care rezultă din tranzacția propusă. Tranzacția notificată a fost examinată în temeiul procedurii simplificate de analiză a concentrărilor economice”, a transmis Comisia Europeană.

Alpha Bank este a doua cea mai mare bancă din Grecia. Proprietarul actual al Alpha Bank este UniCredit.

În ceea ce privește situația din România, UniCredit S.p.a. anuntase că “a convenit conditiile economice cheie pentru fuziunea UniCredit Bank S.A. cu Alpha Bank Romania S.A., urmand a crea a treia banca ca marime de pe piata locala, cu o cota de piata combinata de 12% din punct de vedere total active. Fuziunea va reuni doua francize cu adevarat complementare, ambele cu istorii lungi, relatii si expertiza in aceasta tara cu crestere economica importanta. In special, pozitiile existente ale UniCredit Bank si Alpha Bank atat in segmentul corporativ, cat si in cel de retail le vor creste in viitor pozitia comuna”.

