Comisarul european pentru economie și productivitate, implementare și simplificare, Valdis Dombrovskis, se află luni și marți într-o vizită oficială în România, pentru o serie de întâlniri cu liderii politici și economici ai țării. Vizita are ca obiectiv principal analizarea evoluțiilor bugetare și economice, a implementării Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), precum și discutarea priorităților Uniunii Europene în domeniul economic.

Pe parcursul zilei de luni, 27 octombrie, Dombrovskis va vizita, împreună cu ministrul Investițiilor și Proiectelor europene, Dragoș Pîslaru, mai multe proiecte finanțate prin PNRR. Tot luni, oficialul european va avea o întrevedere cu guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, la sediul BNR.

Marți, comisarul european are programate întrevederi cu președintele României, Nicușor Dan, prim-ministrul Ilie Bolojan și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. De asemenea, Dombrovskis va discuta cu membrii comisiilor reunite pentru buget, finanțe și afaceri europene din Parlament.

Vizita se va încheia cu o conferință de presă comună, programată la ora 11:30, la Palatul Victoria, alături de premierul Ilie Bolojan, unde cei doi oficiali vor prezenta principalele concluzii ale discuțiilor și direcțiile de colaborare viitoare dintre România și Comisia Europeană.

