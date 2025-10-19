Comisarul european pentru afaceri interne și migrație, Magnus Brunner, vine luni, 20 octombrie, într-o vizită oficială la București.

Agenda include întâlniri cu președintele României, Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan, vicepremierul și ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, precum și discuții cu reprezentanți ai comisiilor pentru afaceri europene și apărare din Parlamentul României, a anunțat Reprezentanța Comisiei Europene la București.

Vizita are loc în contextul intensificării eforturilor Comisiei Europene prin strategia ProtectEU, care vizează combaterea traficului de persoane, a criminalității organizate, protejarea infrastructurii critice și contracararea amenințărilor din mediul online.

România, „un pilon cheie al arhitecturii de securitate europene”

„Comisarul Brunner vizitează România pentru a se implica direct în provocările de securitate cu care se confruntă România. România este un pilon cheie al arhitecturii de securitate europeană. Avem multe de învăţat de la România, care protejează cu succes frontierele externe şi contracarează ameninţările hibride din partea Rusiei, inclusiv campaniile de dezinformare şi incursiunile cu drone”, se arată în comunicatul transmis de Reprezentanța Comisiei Europene.

În același mesaj, instituția anunță lansarea Scutului European al Democrației în cursul acestui an și a Inițiativei Europene de Apărare împotriva dronelor în 2026. Totodată, Comisia va aloca 250 de milioane de euro pentru dezvoltarea de drone civile și pentru capabilități de contracarare a acestora.

Programul vizitei

Programul oficial al comisarului Brunner începe la ora 9:00, cu o întâlnire la Palatul Victoria cu premierul Ilie Bolojan.

La 10:15, oficialul european este primit la Palatul Cotroceni de președintele Nicușor Dan, urmând apoi discuțiile cu parlamentarii din comisiile de specialitate.

Vizita se va încheia la ora 15:30, cu o conferință de presă comună alături de Cătălin Predoiu, la sediul Ministerului Afacerilor Interne.

