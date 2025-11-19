Colegiul Medicilor din România a deschis o anchetă disciplinară în cazul fetiţei de 2 ani care a murit săptămâna trecută într-un cabinet stomatologic din Sectorul 3.

Investigaţia se concentrează pe etapa pre-anestezie şi pe decizia echipei medicale de a recurge la sedare profundă în cazul unei fetițe de doi ani.

„Nu ne putem antepronunţa. Ceea ce pot să vă spun este că o anchetă disciplinară, care este condusă de Colegiul Medicilor, va lua în discuţie felul în care a fost evaluat copilul înaintea administrării anesteziei, a sedării profunde, decizia de a da această anestezie. Vor fi informaţii legate de felul în care s-a efectuat actul medical”, a declarat preşedintele CMR, Cătălina Poiană.

Aceasta a mai precizat că ancheta penală deschisă de procurori are prioritate în privinţa accesului la documentele medicale, iar Colegiul Medicilor va putea analiza probele doar în limitele stabilite de Parchet.

Copila a intrat în stop cardio-respirator în timpul procedurii

Incidentul s-a produs joia trecută, în timpul unei intervenţii stomatologice realizate sub sedare profundă, administrată cu propofol şi midazolam.

Fetiţa a intrat în stop cardio-respirator, iar manevrele de resuscitare efectuate atât de personalul clinicii, cât şi de echipajul SMURD sosit la faţa locului, nu au reuşit să o salveze.

Părinţii au depus o plângere pentru ucidere din culpă, iar Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 a deschis un dosar penal in rem pentru verificarea circumstanţelor tragediei şi a eventualelor erori medicale.

Între timp, activitatea clinicii a fost suspendată de Ministerul Sănătăţii, după depistarea unor nereguli administrative.

Ce urmează să stabilească ancheta Colegiului Medicilor

Investigaţia disciplinară va analiza dacă medicii au respectat toate protocoalele de evaluare pre-operatorie şi indicaţiile privind sedarea profundă la copiii mici — o procedură cu risc ridicat, recomandată în mod normal în unităţi medicale cu secţie ATI pediatrică.

Rezultatele anchetei urmează să clarifice modul în care a fost luată decizia medicală şi dacă aceasta s-a încadrat în standardele profesionale.

