Coincidență incredibilă în fotbalul francez! PSG joacă „Le Classique” chiar în timpul galei Balonului de Aur

Derby-ul cu Marseille se dispută la aceeași oră cu ceremonia decernării celui mai râvnit trofeu individual.

Paris Saint-Germain trece printr-o situație neobișnuită: derby-ul cu Olympique Marseille, reprogramat din cauza condițiilor meteo, are loc exact în același timp cu ceremonia Balonului de Aur, unde clubul are nu mai puțin de 8 jucători pe lista favoriților.

„Le Classique” trebuia să se dispute duminică, 21 septembrie, dar o avertizare de furtuni și inundații în Marsilia a obligat autoritățile să amâne partida pentru luni, 22 septembrie, ora locală 20:00. Aceeași oră marchează startul galei Balonului de Aur, programată la Paris, la peste 700 de kilometri distanță.

Astfel, în timp ce ceremonia se va desfășura în capitala Franței, PSG va fi implicată într-unul dintre cele mai așteptate meciuri ale sezonului.

Opt parizieni pe lista Balonului de Aur

Pe lângă marele favorit Ousmane Dembele, PSG are încă 7 jucători nominalizați printre cei 30 de candidați: Desire Doue, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Joao Neves, Fabian Ruiz și Vitinha. În plus, antrenorul Luis Enrique figurează pe lista pentru titlul de „Antrenorul anului”.

Echipa din capitală se află într-o formă excelentă, cu maximum de puncte în primele 4 etape, obținute în fața celor de la Nantes, Angers, Toulouse și Lens. De partea cealaltă, Marseille are un parcurs oscilant: victorii acasă cu Lorient și Paris FC, dar și înfrângeri în deplasare cu Rennes și Lyon.

Ambele formații au evoluat recent în Liga Campionilor. Marseille a cedat pe „Santiago Bernabeu”, scor 1-2 cu Real Madrid, după două lovituri de pedeapsă transformate de Kylian Mbappe. În schimb, PSG s-a impus clar, 4-0 cu Atalanta, confirmându-și statutul de lider autoritar în Ligue 1.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!