„Cod roșu” în HoReCa: patronatele avertizează că majorarea TVA la 21% ar închide restaurantele și hotelurile din România

Reprezentanții HoReCa avertizează că o dublare a taxei ar însemna faliment pentru mii de afaceri, pierderea a zeci de mii de locuri de muncă și scăderea competitivității României în raport cu țările vecine

Industria ospitalității din România trage un semnal de alarmă puternic în fața intenției Guvernului de a majora TVA la 21% pentru alimente și servicii de cazare. Cele mai reprezentative organizații din domeniu, Federația Patronatelor din Industria Ospitalității (FPIOR), Organizația Patronală a Hotelurilor și Restaurantelor din România (HORA) și Federația Industriei Hoteliere din România (FIHR) au transmis o scrisoare deschisă Administrației Prezidențiale și Parlamentului, solicitând păstrarea cotei actuale de 11%.

Reprezentanții HoReCa avertizează că o dublare a taxei ar însemna faliment pentru mii de afaceri, pierderea a zeci de mii de locuri de muncă și scăderea competitivității României în raport cu țările vecine, unde TVA în turism rămâne redus. Potrivit organizațiilor, Bulgaria și Ungaria mențin politici fiscale favorabile sectorului și susțin activ turismul de incoming prin campanii de promovare și stimulente pentru companiile aeriene.

„Este cod roșu pentru turism și HoReCa. O astfel de măsură ar descuraja investițiile și ar distruge avantajele competitive ale României”, avertizează semnatarii apelului.

Traficul în restaurante și hoteluri s-a redus cu până la 50% în ultimele luni, iar insolvențele din HoReCa au crescut cu 9% în 2024, tendință menținută și în 2025. În acest context, liderii federațiilor susțin că majorarea TVA ar reprezenta „lovitura finală” pentru o industrie care generează peste 5% din PIB și asigură direct și indirect peste 400.000 de locuri de muncă.

Valentin Șoneriu, președinte FPIOR, consideră că statul ar trebui să stimuleze consumul și să sprijine afacerile să producă valoare, nu să le sufoce prin taxe suplimentare. „Creșterea TVA în HoReCa înseamnă exact opusul a ceea ce ar trebui făcut într-o perioadă de criză – statul taie motorul care produce valoare. Soluția reală nu este taxarea suplimentară, ci o colectare mai eficientă și un cadru fiscal predictibil.”

La rândul său, Radu Savopol, președintele HORA, descrie situația antreprenorilor din sector ca fiind una critică: „Oamenii nu mai vin la restaurant ca înainte, costurile au explodat, iar mulți colegi se gândesc serios, dacă mai pot continua”. Federațiile solicită explicit abandonarea planului de majorare a TVA, păstrarea cotei reduse de 11% și orientarea politicilor publice către combaterea evaziunii și creșterea colectării, în locul introducerii unor poveri suplimentare.

„Nu cerem privilegii, ci șansa de a supraviețui și de a dezvolta o industrie vitală pentru România”, transmit semnatarii.

Scrisoarea deschisă a fost semnată de Valentin Șoneriu (FPIOR), Radu Savopol (HORA) și Simona Constantinescu (FIHR), în numele a peste 35.000 de companii din HoReCa.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube