Meteorologii avertizează că intensitatea fenomenelor poate provoca inundații locale, scurgeri importante pe versanți și perturbări ale traficului rutier și feroviar

Administrația Națională de Meteorologie a emis, luni, o avertizare Cod roșu de precipitații abundente, valabilă pentru județele Constanța, Călărași și Ialomița, începând de marți, ora 21:00, până miercuri seară, la ora 23:00. În acest interval, sunt prognozate cantități de apă cuprinse între 110 și 120 l/mp, care se pot acumula rapid sau treptat.

Simultan, o avertizare Cod portocaliu va intra în vigoare pentru mai multe zone din Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și sud-estul Transilvaniei, unde se vor înregistra între 60 și 90 l/mp, iar izolat chiar 100 l/mp.

În paralel, meteorologii au emis și un Cod galben, valabil în centrul Moldovei, sudul Transilvaniei, estul și sudul Olteniei, precum și în vestul Carpaților Meridionali. Aici sunt așteptate ploi moderate, de 25–30 l/mp, cu vârfuri locale de până la 50 l/mp, însoțite de rafale de vânt de 50–70 km/h în mai multe județe, printre care Vrancea, Galați, Buzău, Prahova, Brăila, Ialomița, Călărași, Constanța, Tulcea, Ilfov, precum și în București.

La altitudini de peste 1.700 de metri în Carpații Meridionali, precipitațiile vor lua temporar aspect de ninsoare viscolită, cu rafale de 60–90 km/h și un strat de zăpadă estimat între 10 și 30 cm.

